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06.03.2020 - 12:51 |

Olympiakos, Valbuena'nın sözleşmesini uzattı

Fenerbahçe’den ayrılan ve Olympiakos’ta başarıyı yakalayan Mathieu Valbuena; Yunan kulübüyle sözleşme yeniledi. 1 yıllık sözleşme; “Maestro, kırmızı ve beyazla olmaya devam ediyor” diyerek anons edildi.

Celal Umut Eren / Skorer Dış Haberler

 

Fenerbahçe’nin eski yıldızı Mathieu Valbuena, Olympiakos’taki başarılı döneminin ardından sürpriz bir gelişmeyle dikkat çekti. Yunan kulübünden yapılan resmi açıklamada, 35 yaşındaki Fransız futbolcu ile sözleşme uzatıldığı ifade edildi.

Sözleşme uzatılma süresinin 1 yıl olduğu belirtildi. Valbuena da sosyal medyadan açıklama yaparak; “Olympiakos ile sözleşmemi uzattığımı duyurmaktan çok mutluyum. Olympiakos ailesinin bir parçası olduğum için gururluyum” dedi.

Olympiakos da özel fotoğraflar ve açıklama yayınlayarak, “Maestro kırmızı ve beyazla olmaya devam ediyor” sözlerini kullandı. Mathieu Valbuena, bu sezon Olympiakos’la 31 resmi maçta 8 gol attı, 21 asist yaptı.

Olympiakos, Valbuenanın sözleşmesini uzattı

Olympiakos, Valbuenanın sözleşmesini uzattı

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