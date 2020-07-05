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05.07.2020 - 12:39 | | AA

Olympiakos, Yunan skorer Giannoulis Larentzakis'i transfer etti

THY Avrupa Ligi'nde mücadele eden Yunanistan'ın Olympiakos Basketbol Takımı, skorer oyuncu Giannoulis Larentzakis'i kadrosuna kattı.

Olympiakos, Yunan skorer Giannoulis Larentzakis'i transfer etti
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Olympiakos Kulübü, 26 yaşındaki Yunan şutör Larentzakis ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Olympiakos, Yunan skorer Giannoulis Larentzakisi transfer etti

Ülkesinde Ikaros, Aris, Kolossos, AEK gibi takımlarda oynayan 1,95 metre boyundaki Larentzakis, son olarak İspanya'da UCAM Murcia forması giymişti.

Geçen sezon İspanya liginde 19 maça çıkan Larentzakis, 8,7 sayı, 2,5 asist ortalamalarıyla oynamıştı.

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