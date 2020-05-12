Olympiakos'ta hedef Henry Onyekuru...

Galatasaray'ın sezon ortasında kiralayarak bir kez daha kadrosuna kattığı Henry Onyekuru için Yunanistan'dan Olympiacos iddiası geldi.

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda Monaco'dan bonservisini almak istediği yıldız oyuncu için Fosonline'ın iddiasına göre Yunan ekibi Olympiacos da devrede.

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen ve takıma büyük katkıda bulunan Onyekuru için Monaco'nun nasıl bir karar vereceği belirleyici olacak.