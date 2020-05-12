12.05.2020 - 16:04 | | Fanatik
Olympiakos'ta hedef Henry Onyekuru...
Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ve bonserivisini almak adına çalışmalar yürüttüğü Henry Onyekuru için Yunan ekibi Olympiacos'un devreye girdiği belirtildi.
Galatasaray'ın sezon ortasında kiralayarak bir kez daha kadrosuna kattığı Henry Onyekuru için Yunanistan'dan Olympiacos iddiası geldi.
Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda Monaco'dan bonservisini almak istediği yıldız oyuncu için Fosonline'ın iddiasına göre Yunan ekibi Olympiacos da devrede.
Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen ve takıma büyük katkıda bulunan Onyekuru için Monaco'nun nasıl bir karar vereceği belirleyici olacak.