Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Olympiakos'ta hedef Henry Onyekuru...
12.05.2020 - 16:04 | | Fanatik

Olympiakos'ta hedef Henry Onyekuru...

Galatasaray'ın Monaco'dan kiraladığı ve bonserivisini almak adına çalışmalar yürüttüğü Henry Onyekuru için Yunan ekibi Olympiacos'un devreye girdiği belirtildi.

ABONE OL

Galatasaray'ın sezon ortasında kiralayarak bir kez daha kadrosuna kattığı Henry Onyekuru için Yunanistan'dan Olympiacos iddiası geldi.

Sarı-Kırmızılılar'ın sezon sonunda Monaco'dan bonservisini almak istediği yıldız oyuncu için Fosonline'ın iddiasına göre Yunan ekibi Olympiacos da devrede.

Bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 maçta 1 gol, 3 asistlik performans sergileyen ve takıma büyük katkıda bulunan Onyekuru için Monaco'nun nasıl bir karar vereceği belirleyici olacak.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Son dakika | Galatasaray'dan açıklama: Kişilerin görüşleri kulübümüzü bağlamaz

Olympiakosta hedef Henry Onyekuru...

Olympiakosta hedef Henry Onyekuru...

Diletta Leotta kamera arkasını paylaştı!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Red Bull'dan Sofuoğlu'na 'Köklere Dönüş' belgeseli

Red Bull'dan Sofuoğlu'na 'Köklere Dönüş' belgeseli

Gençlerbirliği ilk antrenmanını yaptı

Gençlerbirliği ilk antrenmanını yaptı

Eczacıbaşı VitrA: "Sağlıklı günlerde yeniden buluşacağız"

Eczacıbaşı VitrA: "Sağlıklı günlerde yeniden buluşacağız"

Elmas Lig Londra ayağı iptal edildi

Elmas Lig Londra ayağı iptal edildi

Sıradaki Haber