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Celal Umut Eren / Skorer

Yunanistan'dan corona virusle alakalÄ± olumlu bir haber geldi. Olympiakos, 52 yaÅŸÄ±ndaki BaÅŸkan Evangelos Marinakis'in hastalÄ±ÄŸÄ± yendiÄŸini aktardÄ±.Â

Avrupa'da herkesi gÃ¼nden gÃ¼ne etkileyen corona virus ile ilgili Olympiakos'tan flaÅŸ bir aÃ§Ä±klama geldi. Yunan kulÃ¼bÃ¼ yaklaÅŸÄ±k 2 hafta Ã¶nce corona virÃ¼s testleri pozitif Ã§Ä±kan baÅŸkanÂ Evangelos Marinakis'in hastalÄ±ÄŸÄ± yendiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

Olympiakos'un resmi medya hesaplarÄ±ndan ÅŸu ifadeler kullanÄ±ldÄ±: "Corona virusÂ testi pozitif Ã§Ä±kan Olympiakos BaÅŸkanÄ±Evangelos Marinakis, bu hastalÄ±kla olan savaÅŸÄ± kazandÄ± ve hastalÄ±ÄŸÄ± yendi. 52 yaÅŸÄ±ndaki baÅŸkan Marinakis'in bÃ¼nyesinde an itibariyle hiÃ§bir semptom kalmadÄ±."

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