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01.06.2020 - 16:26 |

Olympiakos'tan Sloukas hamlesi! 3 yıllık imza...

Fenerbahçe Beko'da henüz geleceği belli olmayan isimlerden Kostas Sloukas için Olympiakos devreye giriyor. Yunanistan temsilcisinin yıllığı 2 milyon eurodan toplamda 3 senelik 6 milyon euro önereceği belirtildi.

Olympiakos'tan Sloukas hamlesi! 3 yıllık imza...
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Fenerbahçe Beko'da geleceği henüz netleşmeyen yıldızlardan Kostas Sloukas için yeni iddialar gündeme geldi. Daha önce Real Madrid'in istediği tecrübeli oyun kurucu için bu kez Olympiakos'un ismi öne çıktı. 

Yunanistan ve İtalyan basınında yer alan haberlerde; Olympiakos'un çok ciddi olduğu ve Sloukas'a 3 yıllık teklif yapacağı aktarıldı. Yıllık 2 milyon eurodan toplamda 6 milyon euroluk bir bütçenin Sloukas'a sunulacağı vurgulandı. 30 yaşındaki yıldızın Fenerbahçe Beko ile yollarını ayırır ayırmaz Olympiakos'un transferi bitireceği savunuldu.

Kostas Sloukas'ın da Yunanistan'a dönmeye sıcak baktığı dile getirildi.

Yaşayan efsane: Emre Belözoğlu

Olympiakostan Sloukas hamlesi 3 yıllık imza...

    Maç Özeti: Incheon 1 - 4 Pohang
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