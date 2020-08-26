Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Olympique Lyon'dan Altay'a teşekkür
26.08.2020 - 10:37 | | İZMİR (AA)

Olympique Lyon'dan Altay'a teşekkür

TFF 1. Lig ekiplerinden Altay'da futbol şube sorumlusu Hilmi Bozok, Fransız ekibi Olympique Lyon'un, kadrolarına kattıkları Cenk Özkacar için kendilerine teşekkür mektubu gönderdiğini belirterek, "Yetiştirici kulüp kimliğimizi hızla yeniden kazanıyoruz." dedi.

Olympique Lyon'dan Altay'a teşekkür
ABONE OL

Hilmi Bozok, yaptığı yazılı açıklamada, sezon hazırlıklarını Afyonkarahisar'da sürdürdüklerini, transfer çalışmalarında da sona geldiklerini belirtti. Transfer görüşmelerinin yoğun geçmesine rağmen her fırsatta Afyonkarahisar kampını ziyaret ettiğini belirten Bozok, "Camiamızın özlemle beklediği Süper Lig hedefini gerçekleştirecek bir kadro kurmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Bozok, Cenk Özkacar'ın Olympique Lyon'a transferinin kendilerine büyük moral verdiğini belirterek, şunları kaydetti: "Lyon Sportif Direktörü Bruno Cheyrou’nun Cenk ve kulübümüz için sarf ettiği sözler altyapımızın ne kadar doğru işlediğinin kanıtıdır. Benzeri bugüne kadar sadece Fenerbahçe’ye gönderilen teşekkür belgesinin kulübüm adına şahsıma iletilmesi büyük bir gurur. Geçmişteki yetiştirici kulüp kimliğimizi hızla yeniden kazanıyoruz. Spor kamuoyu, Türk futboluna nice büyük yetenek armağan eden Büyük Altay’ı geçmişte olduğu gibi yakın gelecekte de bir futbolcu fabrikası olarak kabul edecek."

Olympique Lyon'un Hilmi Bozok adına gönderdiği mektupta şu ifadelere yer verildi: "Olympique Lyon, kulübünüz Altay ile size futbolcu Cenk Özkacar transferindeki büyük iş birliğiniz için özellikle teşekkür eder. Anlaşma sürecinde görüşmelerimizin kalitesi ve sağlanan iyi ilişkilerimizi takdir ediyoruz. Cenk Özkacar'ın Olympique Lyon ile bu yeni hikayede başarıya ulaşmasını umuyoruz. 2020-2021 sezonu için size en iyi dileklerimizi sunup, tekrar teşekkür ederiz."

Olympique Lyondan Altaya teşekkür

    Fernando Torres'in San Marino'ya attığı harika gol
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Olympique Lyon'dan Altay'a teşekkür
      Olympique Lyon'dan Altay'a teşekkür
    2. Burak Karabacak: Hedefimiz Bayburt için yine en iyisini yapmak
      Burak Karabacak: Hedefimiz Bayburt için yine en iyisini yapmak
    3. Son dakika | Trabzonspor'a Ajax'tan stoper: Magallan
      Son dakika | Trabzonspor'a Ajax'tan stoper: Magallan
    4. Transfer haberleri | James Rodriguez'in yeni adresi Premier Lig
      Transfer haberleri | James Rodriguez'in yeni adresi Premier Lig
    5. Şampiyonlar Ligi'nde tüm gelir Başakşehir’e
      Şampiyonlar Ligi'nde tüm gelir Başakşehir’e



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Şampiyonlar Ligi'nde tüm gelir Başakşehir’e

    Şampiyonlar Ligi'nde tüm gelir Başakşehir’e

    Erol Bulut'tan futbolculara eleştiri!

    Erol Bulut'tan futbolculara eleştiri!

    MHK kadrosu güvenlikten onaylı!

    MHK kadrosu güvenlikten onaylı!

    Trabzonspor’da Newton’un 11’i hazır

    Trabzonspor’da Newton’un 11’i hazır

    Sıradaki Haber