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30.04.2020 - 23:51 | | AA

Olympique Lyon'dan liglerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±na tepki

Olympique Lyon, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle alÄ±nan liglerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi.Â

Olympique Lyon'dan liglerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±na tepki

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle alÄ±nan liglerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi.Â 

Olympique Lyon'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kulÃ¼bÃ¼n sezonun adil bir ÅŸekilde tamamlanmasÄ± iÃ§in play-off sistemini Ã¶nerdiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.Â 

Teklifin UEFA kriterlerine uygun olduÄŸu ancak Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) sezonu bitirme yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â 

AÃ§Ä±klamada kulÃ¼bÃ¼n bu kararla milyonlarca avro zarara uÄŸrayacaÄŸÄ± savunularak, "Olympique Lyon bu karara itiraz etme ve doÄŸacak maddi zararlardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ tazminat talep etme hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutmaktadÄ±r." ifadesine yer verildi.

Olympique Lyondan liglerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±na tepki

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