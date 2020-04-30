Olympique Lyon'dan liglerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±na tepki

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Olympique Lyon, yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± nedeniyle alÄ±nan liglerin sonlandÄ±rÄ±lmasÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶sterdi.Â

Olympique Lyon'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, kulÃ¼bÃ¼n sezonun adil bir ÅŸekilde tamamlanmasÄ± iÃ§in play-off sistemini Ã¶nerdiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.Â

Teklifin UEFA kriterlerine uygun olduÄŸu ancak Profesyonel Futbol Ligi'nin (LFP) sezonu bitirme yÃ¶nÃ¼nde karar aldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Â

AÃ§Ä±klamada kulÃ¼bÃ¼n bu kararla milyonlarca avro zarara uÄŸrayacaÄŸÄ± savunularak, "Olympique Lyon bu karara itiraz etme ve doÄŸacak maddi zararlardan Ã¶tÃ¼rÃ¼ tazminat talep etme hakkÄ±nÄ± saklÄ± tutmaktadÄ±r." ifadesine yer verildi.

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