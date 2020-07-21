21.07.2020 - 21:40 | | Â Â Ä°STANBUL (AA) -
Olympique Marsilya, Borussia Dortmund'dan Leonardo Balerdi'yi kiraladÄ±
Fransa'nÄ±n Olympique Marsilya takÄ±mÄ±, Almanya ekibiÂ Borussia Dortmund'dan Arjantinli milli futbolcu Leonardo Balerdi'yi kiralÄ±kÂ olarak kadrosuna kattÄ±.Â
Olympique Marsilya KulÃ¼bÃ¼, 21 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusu Balerdi'ninÂ satÄ±n alma opsiyonuyla bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Fransa basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, satÄ±n alma opsiyonunun 14 milyonÂ avro olarak belirlendiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.
Boca Juniors altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen ve stoperde gÃ¶rev yapan Balerdi,Â 2019'da 15 milyon avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olmuÅŸtu.
Arjantin Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n formasÄ±nÄ± 2 kez giyen Balerdi, geÃ§en sezonÂ Borussia Dortmund'un A takÄ±mÄ±yla 8 maÃ§a Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.
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