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21.07.2020 - 21:40 | | Â  Â  Ä°STANBUL (AA) -

Olympique Marsilya, Borussia Dortmund'dan Leonardo Balerdi'yi kiraladÄ±

Fransa'nÄ±n Olympique Marsilya takÄ±mÄ±, Almanya ekibiÂ  Borussia Dortmund'dan Arjantinli milli futbolcu Leonardo Balerdi'yi kiralÄ±kÂ  olarak kadrosuna kattÄ±.Â

Olympique Marsilya, Borussia Dortmund'dan Leonardo Balerdi'yi kiraladÄ±
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Olympique Marsilya KulÃ¼bÃ¼, 21 yaÅŸÄ±ndaki savunma oyuncusu Balerdi'ninÂ  satÄ±n alma opsiyonuyla bir yÄ±llÄ±ÄŸÄ±na kiralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Fransa basÄ±nÄ±nda yer alan haberlerde, satÄ±n alma opsiyonunun 14 milyonÂ  avro olarak belirlendiÄŸi Ã¶ne sÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Boca Juniors altyapÄ±sÄ±nda yetiÅŸen ve stoperde gÃ¶rev yapan Balerdi,Â  2019'da 15 milyon avro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a transfer olmuÅŸtu.

Olympique Marsilya, Borussia Dortmunddan Leonardo BalerdiyiÂ kiraladÄ±

Arjantin Milli TakÄ±mÄ±'nÄ±n formasÄ±nÄ± 2 kez giyen Balerdi, geÃ§en sezonÂ  Borussia Dortmund'un A takÄ±mÄ±yla 8 maÃ§a Ã§Ä±kmÄ±ÅŸtÄ±.

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