Olympique Marsilya - Vitoria Guimaraes: 2-1

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, gruplarda TSİ 20:00'deki üçüncü hafta karşılaşmaları tamamlandı. Ligde G, H, I, J, K ve L gruplarında 12 karşılaşma oynandı.

I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, konuk ettiği Salzburg'a 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Olympique Marsilya, ağırladığı Vitoria Guimaraes'i 2-1 mağlup etti.

H Grubu'ndaki Hüseyin Göçek'in yönettiği mücadelede, BATE konuk ettiği Köln'ü 1-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eleyen Vardar, sahasında Real Sociedad'a 6-0 yenilerek L Grubu'ndaki 3. maçında da puan alamadı. Real Sociedad'da Willian Jose takımının 4 golünü atarak, müsabakaya damga vurdu.

TSİ 20:00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu:

Hapoel Beer Sheva (İsrail) - FCSB (Romanya): 1-2

Lugano (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-2

H Grubu:

BATE (Belarus) - Köln (Almanya): 1-0

Kızılyıldız (Sırbistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1

I Grubu:

Atiker Konyaspor - Salzburg (Avusturya): 0-2

Olympique Marsilya (Fransa) - Vitoria Guimaraes (Portekiz): 2-1

J Grubu:

Zorya (Ukrayna) - Hertha Berlin (Almanya): 2-1

Östersunds (İsveç) - Athletic Bilbao (İspanya): 2-2

K Grubu:

Nice (Fransa) - Lazio (İtalya): 1-3

Zulte Waregem (Belçika) - Vitesse (Hollanda): 1-1

L Grubu:

Zenit (Rusya) - Rosenborg (Norveç): 3-1

Vardar (Makedonya) - Real Sociedad (İspanya): 0-6







