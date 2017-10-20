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HaberlerKonyaspor Haberleri Olympique Marsilya - Vitoria Guimaraes: 2-1
20.10.2017 - 00:29 | | İSTANBUL (AA)

Olympique Marsilya - Vitoria Guimaraes: 2-1

UEFA Avrupa Ligi I Grubu'ndaki 3. maçında temsilcimiz Atiker Konyaspor'un rakiplerinden Olympique Marsilya sahasında Vitoria Guimaraes'i 2-1 yendi.

Olympique Marsilya - Vitoria Guimaraes: 2-1
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Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde, gruplarda TSİ 20:00'deki üçüncü hafta karşılaşmaları tamamlandı. Ligde G, H, I, J, K ve L gruplarında 12 karşılaşma oynandı.

I Grubu'nda yer alan Atiker Konyaspor, konuk ettiği Salzburg'a 2-0 yenildi. Grubun diğer maçında Olympique Marsilya, ağırladığı Vitoria Guimaraes'i 2-1 mağlup etti.

H Grubu'ndaki Hüseyin Göçek'in yönettiği mücadelede, BATE konuk ettiği Köln'ü 1-0 yendi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Fenerbahçe'yi eleyen Vardar, sahasında Real Sociedad'a 6-0 yenilerek L Grubu'ndaki 3. maçında da puan alamadı. Real Sociedad'da Willian Jose takımının 4 golünü atarak, müsabakaya damga vurdu.

TSİ 20:00'de başlayan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

G Grubu:
Hapoel Beer Sheva (İsrail) - FCSB (Romanya): 1-2
Lugano (İsviçre) - Viktoria Plzen (Çekya): 3-2

H Grubu:
BATE (Belarus) - Köln (Almanya): 1-0
Kızılyıldız (Sırbistan) - Arsenal (İngiltere): 0-1

I Grubu:
Atiker Konyaspor - Salzburg (Avusturya): 0-2
Olympique Marsilya (Fransa) - Vitoria Guimaraes (Portekiz): 2-1

J Grubu:
Zorya (Ukrayna) - Hertha Berlin (Almanya): 2-1
Östersunds (İsveç) - Athletic Bilbao (İspanya): 2-2

K Grubu:
Nice (Fransa) - Lazio (İtalya): 1-3
Zulte Waregem (Belçika) - Vitesse (Hollanda): 1-1

L Grubu:
Zenit (Rusya) - Rosenborg (Norveç): 3-1
Vardar (Makedonya) - Real Sociedad (İspanya): 0-6




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