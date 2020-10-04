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04.10.2020 - 21:21 |

Omar Elabdellaoui: "İlk yarıyı boşa geçirdik"

Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Omar Elabdellaoui açıklamalarda bulundu.

Omar Elabdellaoui: "İlk yarıyı boşa geçirdik"
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Süper Lig'de Kasımpaşa'ya 1-0 mağlup olan Galatasaray'da Omar Elabdellaoui açıklamalarda bulundu.

 "Tabiri caize ilk yarıyı boşa geçirdik. İlk yarıda çok kötüyudük. Ucuz bir gol yedik. İkinci yarı elimizden geleni yapmaya çalıştık ama üretemedik. Bunlar biraraya gelince yenilgi kaçınılmaz oldu."

"Galatasaray büyük bir takım. 3 günden bir maç yapmaya alışık. Böyle yorumlar yapılabilir ama dürüst olmak lazım. İstediğimiz tempoyu yapamadık."

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