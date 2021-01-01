Omar Elabdellaoui kimdir, neden hastaneye kaldırıldı? Omar Elabdellaoui'nin son sağlık durumu nasıl?

Omar Elabdellaoui kimdir sorusu merak içerisinde araştırma konusu olmaya devam ediyor. Fas asıllı Norveç'li yıldız Omar Elabdellaoui dün akşam evinde yılbaşı kutlamaları sırasında havaii fişeğin elinde patlaması nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Sosyal medyada bir anda gündem olan Omar Elabdellaoui'nin durumuna ilişkin gecenin ilerleyen saatlerinde hastaneye gelen Galatasaray ikinci Başkanı Abdurrahim Albayrak açıklamalarda bulundu. Albayrak tarafından yapılan açıklamada "Omar'ın gözlerinin içi yıkanacak ve o zaman net bulgular ortaya çıkacak." dedi. Peki Omar Elabdellaoui kimdir, kaç yaşında? Omar Elabdellaoui'nin son sağlık durumu nasıl?

Omar Elabdellaoui sağlık durumu nasıl?

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin evinde yılbaşı kutlaması yaptığı sırada havai fişek patlaması nedeniyle yaralandığı ve hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, sarı kırmızılı ekibin 29 yaşındaki sağ beki Omar Elabdellaoui'nin evinde yılbaşı kutlaması yapıldığı sırada havai fişek patladı.

Görme kaybı ihtimali

Bu patlama sonrasında elinden ve yüzünden yaralanan Elabdellaoui, hastaneye kaldırıldı. Gelen ilk bilgilere göre, futbolcunun görme kaybı ihtimalinin olduğu ifade edildi.

Hayati tehlikesi yok

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Omar Elabdellaoui'nin bilincinin yerinde olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Sarı kırmızılı kulüpten edinilen bilgiye göre hastanede ilk müdahalesi yapılan 29 yaşındaki futbolcunun durumunun uzman doktorlar tarafından takip edildiği kaydedildi.

Ameliyat haberi gerçek değil

Omar Elabdellaoui'nin ameliyata alındığına yönelik haberlerin gerçek dışı olduğu belirtilirken, Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, teknik direktör Fatih Terim, yardımcı antrenörler ve takım kaptanı Arda Turan'ın hastaneye giderek Norveçli futbolcunun yanında oldukları aktarıldı.

Omar Elabdellaoui kimdir?

Kariyerine, 16 yaşındayken Norveç 3. Lig'inde mücadele eden Skeid'de başladı, ancak bu kulübün hiçbir zaman formasını giymedi. 2008-09 sezonunda City'li scoutların radarına giren futbolcu 2008 yılında Manchester City ile sözleşme imzalayarak İngiliz ekibinin 18 yaş altı takımında forma giymeye başladı. Bu tarihten itibaren çeşitli maçlarda forma giydikten sonra sırasıyla, 2011 yılında Strømsgodset'e, 2012 yılında Feyenoord'a, 2013 yılında ise 2. Bundesliga ekiplerinden Eintracht Braunschweig'e kiralandı. Manchester City'nin hiçbir döneminde A takımında forma giyemeyen oyuncu Almanya'da geçirdiği yarım sezonun ardından Mayıs 2013'te Eintracht Braunschweig'le resmi sözleşme imzaladı. Haziran 2014'te Yunanistan Süper Lig ekiplerinden Olimpiakos'la sözleşme imzalayan sağ bek, burada geçirdiği 3 yılın ardından 2017 yılında Premier League ekiplerinden Hull City'ye kiralandı. Kulübünün ligi 18. sırada bitirip küme düşmesiyle Olimpiakos'a geri döndü. 2020-21 sezonu yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'la 3 yıllık sözleşme imzaladı.

2021 yılbaşı kutlamalarında havai fişek atmak isterken meydana gelen kaza sonucunda yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.