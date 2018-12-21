21.12.2018 - 17:25 |
Ömer Ali Şahiner 3 yıl daha Atiker Konyaspor'da
Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.
Spor Toto Süper Lig ekibi Atiker Konyaspor, Ömer Ali Şahiner'in sözleşmesini 3 yıl daha uzattı.
Kocaman'ın raporu doğrultusunda sözleşmesi uzatılan genç futbolcu için kulüp resmi sosyal medya hesabından videolu paylaşım yapıldı.
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Güzeller İçinden
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