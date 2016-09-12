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HaberlerKonyaspor Haberleri Ömer Ali Şahiner, A Milli Takım'a göz kırptı
12.09.2016 - 12:10 | | İHA

Ömer Ali Şahiner, A Milli Takım'a göz kırptı

Atiker Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner, gösterdiği üstün performans ile dikkat çekerek, Konya’da oynanacak Ukrayna maçı öncesi milli formaya göz kırptı.

Ömer Ali Şahiner, A Milli Takım'a göz kırptı
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2016 yılında Süper Lig’de A.Konyasporlu Ömer Ali Şahiner’den daha fazla gol katkısı yapan bir Türk oyuncu bulunmuyor. Ömer Ali 4 gol atıp 6 asist yaparak sıralamanın başında yer aldı. Genç futbolcunun formunun giderek yükselmesi milli maç öncesi Ömer Ali Şahiner’i yeniden gündeme getirdi. Konyaspor taraftarları sosyal medyada Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim’e gönderdikleri mesajlarla gündem oluşturmaya çalışırlarken bu mesajlara bir destekte kulübün genel müdürü Muhammed Ak’tan geldi. Ak, Ömer Ali Şahiner’in iki gol attığı Antalyaspor karşılaşmasının ardından, Konyasporlu futbolcunun milli formalı bir fotoğrafını paylaşarak, “Milli Takım'a stadımızı, desteğimizi, gönlümüzü verdik. Yalnız terimiz kaldı” diyerek destek çıktı.

“Bu gayret değerlendirilmeli”

A.Konyaspor Kulüp Başkanı Ahmet Şan, Ömer Ali’nin gayretinin değerlendirileceğini ümit ettiklerini söyledi. Şan, “Her şey ortada, yorum yapmanın anlamı yok. Futbolcularımızın performansından son derece memnunuz. Mutlaka bu gayret değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Biz milli takımımızı Konya’da yine diğer maçlarda olduğu gibi sonuna kadar destekleyeceğiz. Elbette hak edenin o formayı giymesini istiyoruz. Bizim duygusal davrandığımızı, düşünenlere şunu hatırlatmakta fayda var. İstatistikler yalan söylemez, 2016 yılının en formda isimleri Konyaspor’da. Mutlaka milli takımımızın karar vericileri yükselen ve dikkat çeken performansları değerlendirmeye tabi tutacaklardır” şeklinde konuştu.

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