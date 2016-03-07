Ömer Ali Şahiner: 'En büyük hayalim EURO 2016'

Ziraat Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı iki maçta da mağlup ederek yarı finale yükselen, ligde ise dün Trabzonspor’u 2-0 yenerek 3. sıradaki yerini sağlamlaştıran Torku Konyaspor’un yıldız futbolcusu Ömer Ali Şahiner'in gözü milli takımda.

HEDEFİ EURO 2016

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Trabzonspor ile oynanan maçta takımının ikinci golünü atan genç futbolcu, A Milli Takım’ın EURO 2016 kadrosunda yer alabilmek için çok çalıştığını, en büyük hayallerinden birinin Fransa’da Ay-Yıldızlı formayı giymek olduğunu söyledi.

"FRANSA BENİ HEYECANLANDIRIYOR"

Yeşil Beyaz Konya Dergisi’ne konuşan 23 yaşındaki genç oyuncu, “Milli takım beklentim her zaman oldu. Bundan önceki Konya’da oynanan grup eleme maçlarında da vardı. Ancak oradaki karar merci Fatih hoca. Bana düşen daha fazla çalışmak. Bunu klasik bir anlamda söylemiyorum. Bu artık bilinen bir şey. İyi bir yerde olmak istiyorsan kesinlikle çalışmak zorundasın, özellikle futbolda. Bunlar olduğu zaman ben de o kadronun içinde olacağım. En büyük hayallerimden biri EURO 2016’da milli formayı giymek. Tabii burada Konyaspor’un durumu da çok önemli. Takım o seviyeye doğru gitti inşallah. Bu seviyeyi sezon sonuna kadar sürdürebilirsek bu benim için büyük bir avantaj olacaktır. Son 10 maçta skora daha çok katkı verirsem, ismim daha çok ön plana çıkarsa olmaması imkansız değil. Önümüzdeki dönemde bütün dünyanın gözü Fransa’da olacak. Bu benim için motive edici bir etken. Beni de heyecanlandırıyor. Çalışmak için daha fazla teşvik ediyor” dedi.

"ŞEHİR BİZE İNANDI"

Son dönemdeki takım halinde yakaladıkları başarıyı da değerlendiren Ömer Ali Şahiner, “Sezon başı bana ‘24. haftada 43 puanda olacaksınız, böyle bir sezon geçecek deseler’ inanmazdım. İlk başlarda bazı sıkıntılar yaşadık ancak daha sonra oyuncular olarak biz hocaya, şehir bize inandı ve bu başarı geldi. Aykut Kocaman’dan önce futbol adına bildiklerimin hepsi yanlışmış. Çok daha yeni şeyler, çok daha yeni pozisyonlar öğrendim Aykut hocadan” ifadelerini kullandı.