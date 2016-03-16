Ömer Ali Şahiner'den Terim'e mesaj...

Torku Konyasporlu futbolcu Ömer Ali Şahiner, A Milli Futbol Takımı'nın 2016 Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almak istediğini belirterek, "Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim'in 'Ömer Ali Şahiner hem sağ bek hem de sağ açıkta oynuyor' deyip beni milli takıma alması lazım" dedi.

Ömer Ali, AA muhabirine yaptığı açıklamada bireysel ve takım performansını değerlendirerek, her futbolcu gibi Fransa'da düzenlenecek şampiyonada yer almak istediğini ve böyle bir beklentisi olduğu dile getirdi.

Kendisi gibi genç futbolcular için bu şampiyonaların çok önemli olduğunu ifade eden Torku Konyasporlu futbolcu, "Oraya gitmek istiyorsak, elimizden geldiği kadar çalışmamız lazım. Fatih hoca zaten çalışmalarımızı en iyi şekilde değerlendiriyor. İsme takılmadan herkesin hakkını veriyor. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim hocanın, 'Ömer Ali Şahiner hem sağ bek hem de sağ açıkta oynuyor' deyip beni takıma alması lazım. Orada olmayı gerçekten istiyorum" diye konuştu.

Şahiner, genç oyuncular olarak milli takıma girmek için daha çok çalışmaları gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti: "Kendimizi nasıl geliştirebiliriz ki Fatih hocayı bizi takıma alması için zorlarız, buna bakmamız lazım. Tabii ki bu durum biraz da bizim elimizde. Daha fazla çalışıp ön plana çıkıp inşallah orada olurum. Çünkü Avrupa ve dünya şampiyonaları futbolcuların yaşayabileceği en güzel ortamlardan bir tanesi. İnşallah o kadroda ben de olurum ancak söylediğimiz mevkilerde çok önemli isimler var. Sağ bekte Fenerbahçeli Gökhan ağabeyi (Gönül) ne kadar zorlarsam ve sağ açıkta forma giyen futbolcudan ne kadar daha iyi olursam, oynama şansım o kadar artar."

"Avrupa kupalarına gitmeyi istiyoruz"

Ömer Ali, Spor Toto Süper Lig'de bu sezon Torku Konyaspor olarak kendilerinden beklenen performansın üzerine çıktıklarını ifade etti. Takım olmanın önemine değinen Ömer Ali, "Takım olarak, istediğimiz sonuçları alıyoruz. Sezon sonuna kadar bu konumumuzu koruyup, Avrupa kupalarına gitmeyi istiyoruz. Şu ana kadar topladığımız puanlarla bunu yapabilecek güçte olduğumuzu gösterdik. İnşallah bundan sonra takım oyunuyla alacağımız puanlar bizi Avrupa taşımaya yeter" dedi.

"Aykut Kocaman bizim için şans"

Torku Konyasporlu futbolcu, iyi bir takım ruhuna sahip olduklarını, teknik direktör Aykut Kocaman'ın da katkılarıyla başarıyı yakaladıklarını söyledi.

İki sezondur teknik direktör Kocaman ile çalıştıklarını hatırlatan Ömer Ali, şunları kaydetti: "Aykut hoca bizim için bir şans. Bizim için önemli bir rol model. Onun anlayışını ve istediklerini yapmak mutluluk verici. Hem kişisel hem de takımın gelişimi açısından son derece önemli. Futbolcular olarak, 'Aykut hocadan ne alabilirsek kar' düşüncesiyle onu dikkatle izliyor ve dinliyoruz. Aykut Kocaman'dan önce gazla oynuyorduk. Aykut hoca son derece akılcı teknik adam. Saha içerisinde taktiksel, saha dışında ise sayısal verilerle çalışıyor. Bunun faydasını Torku Konyaspor olarak görüyoruz. 1,5 senede geldiğimiz nokta ortada. Şu an için verdikleri, yaptıkları ve akılcı sistemi son derece işimize yarıyor. Bu zamana kadar çalıştığım en farklı hocalardan birisi. Aykut hoca sayesinde daha iyi şeyler öğreniyorum."

Transfer teklifleri

Dönem dönem transfer teklifleri aldığına işaret eden Şahiner, "Bulunduğum takımlarda sürekli oynamaya ve süre almaya çalıştım. Çıkış yaptığım dönemlerde, 'bir an önce İstanbul'daki takımlara gideyim' gibi bir düşüncem olmadı. Bundan ziyade kendimi ne kadar geliştirebilirim, gittiğim zaman ne kadar sağlam kalabilirim, benim için bu daha önemli" ifadelerini kullandı.