Ömer Aşık Chicago Bulls'a döndü

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından New Orleans Pelicans'ta forma giyen Ömer Aşık, takasla eski takımı Chicago Bulls'a döndü.

Chicago Bulls'tan yapılan açıklamada, Ömer Aşık'la birlikte Tony Allen ve Jameer Nelson'ın da takıma katıldığı belirtildi. 2018 birinci tur draft hakkını alan Chicago Bulls, Nikola Mirotic'i New Orleans Pelicans'a gönderdi.



31 yaşındaki milli basketbolcu, kariyerini NBA'deki ilk takımı olan ve 2 yıl formasını giydiği Chicago Bulls'ta sürdürecek.

