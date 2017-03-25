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25.03.2017 - 16:00 |

Ömer Aşık sezonu kapattı

New Orleans Pelicans coachu Alvin Gentry, bakteriyel bir hastalığa yakalanan Ömer Aşık'ın artık gelecek sezona hazırlanacağını söyledi.

Ömer Aşık sezonu kapattı
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Onur Dinçer - Skorer Dış Haberler

NBA'de sıkıntılı günler geçiren ve uzun bir süredir formadan uzak kalan Ömer Aşık, sezonun geri kalanında da parkelerden uzak kalacak. All Star arasında Meksika'yı ziyaretinde bakteriyel bir enfeksiyon kapan oyuncunun sahalara geri dönüşü beklenirken, tersi bir gelişme yaşandı, sahalardan uzak kalmaya devam edeceği ortaya çıktı.

'Zor zamanlar geçirdi'

New Orleans Pelicans coachu Alvin Gentry, milli basketbolcunun son durumuyla bir açıklama yaptı, "Ömer Aşık, ters gidenin ne olduğunu anlamaya da çalıştığımız bu dönemde zor zamanlar geçirdi. Bu sene tekrar oynaması için şansı artık çok az. Yaz mevsimi ve önümüzdeki sezona doğru yol alacak" şeklinde konuştu.

Ciddi kilo kaybetti

Ömer Aşık yakalandığı hastalık nedeniyle Aralık ayından bu yana takım rotasyonunda yer bulmaktan uzaklaşmıştı. Yakalandığı hastalık nedeniyle ciddi kilo kaybı da yaşayan oyuncunun henüz sahalara dönmek için sağlığına kavuşamadığı belirtiliyor. New Orleans Pelicans ile üç yıllık sözleşmesi bulunan dev pivot, 2016-17 sezonunda forma giydiği 31 maçta 2.7 sayı, 5.3 ribaund ortalamaları tutturmuştu.

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