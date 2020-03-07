Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Ömer Bayram, Amiens'in kapısından döndü
07.03.2020 - 10:07 | | Sabah

Ömer Bayram, Amiens'in kapısından döndü

Ömer Bayram, sezon başında Amiens’ten gelen teklifi kabul etseydi şimdi bambaşka bir durumdaydı. Fransız ekibine transfer olmayarak Galatasaray’dan ikinci şans isteyen 28 yaşındaki oyuncu, 10 asistle krallığa, takımıyla da şampiyonluğa yürüyor. Kıyısından döndüğü Amiens ise League 1’de küme düşmemeye oynuyor.

Ömer Bayram, Amiens'in kapısından döndü

Bu sezon kuşkusuz en sürpriz katkı Ömer Bayram'dan geldi. Sol bek olarak bekleneni veremeyen ve bu sezonun başında ayrılığın kıyısından dönen 28 yaşındaki oyuncu, Fatih Terim'in orta sahada şans vermesi ile birlikte yeniden parladı. 10 asist yaparak Süper Lig'in en çok gol pası veren oyuncusu durumuna gelen Ömer Bayram ile yeni sözleşme yapılması kararı da yönetim tarafından alındı...

SON ANDA AYRILIK KARARINI DEĞİŞTİRDİ

Sezon başında yurt dışından da teklifler alan deneyimli oyuncu için en fazla ısrar ise Fransız ekibi Amiens'ten gelmişti. Gitmeyi ciddi olarak düşünen ancak son anda karar değiştirip G.Saray'da kalan Ömer, bu teklifi kabul etseydi şu anda 22 puanla 19. sırada bulunan Amiens ile küme düşmemeye oynayacaktı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Emre Akbaba için ya hep ya hiç!

RYAN DONK'A DERBİ UYARISI

Gençlerbirliği maçında sarı kart gören Ryan Donk sınıra geldi. Deneyimli oyuncu, yarın Sivas'ta kart görmesi halinde gelecek hafta Beşiktaş derbisinde cezalı duruma düşecek. Hollandalı savunmacıyı teknik heyet kart konusunda dikkatli olması yönünde uyarırken cezalı duruma düşmesi halinde ise Ahmet Çalık'a görev verilmesi bekleniyor.

Ömer Bayram, Amiensin kapısından döndü

Georgios Bartzokas: “Larkin’i tutmak zordu”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sivasspor yönetiminden Galatasaray maçına rekor prim

Sivasspor yönetiminden Galatasaray maçına rekor prim

Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak?

Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de bugün hangi maçlar oynanacak?

Ömer Bayram, Amiens'in kapısından döndü

Ömer Bayram, Amiens'in kapısından döndü

Zirvede kritik kapışma: Sivasspor-Galatasaray

Zirvede kritik kapışma: Sivasspor-Galatasaray

Sıradaki Haber