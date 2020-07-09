Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Ömer Bayram: "Ciddi üzüntüsü yaşıyorum"
09.07.2020 - 23:54 |

Ömer Bayram: "Ciddi üzüntüsü yaşıyorum"

Galatasaraylı yıldız Ömer Bayram, yaşadıkları kötü süreçten dolayı üzüntülü olduklarını belirtti.

Ömer Bayram: "Ciddi üzüntüsü yaşıyorum"
ABONE OL

Süper Lig'de son 7 maçı kazanamayan Galatasaray'ın tecrübeli orta saha oyuncusu Ömer Bayram, yaşadıkları kötü süreçten dolayı üzüntülü olduklarını belirtti. 

Sosyal medyadaki kişisel hesabından açıklamalarda bulunan Ömer Bayram, "Son haftalarda aldığımız sonuçlardan dolayı taraftarımızı mutlu edemediğimiz ve onlara alışkın oldukları başarıları bu sezon yaşatamadığımız için çok üzgünüz. Kalan 3 haftada tüm gücümüzle en iyi sonucu almak için mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı. 

Bireysel olarak yaşadığı üzüntüyü paylaşmak istediğini anlatan Ömer, şunları kaydetti: 

"Çocukluk hayalim olan Galatasaray'daki ilk yılım hedeflediğim şekilde geçmemişti ancak bu sezon başında yaşadığım zor günlere rağmen pes etmedim. Bana inanan hocamın ve takım arkadaşlarımın duydukları güvene karşılık vererek ve her türlü fedakarlıkta bulunarak kulübüme katkı vermeye çalıştım. Sezonun ikinci yarısında pandemi nedeniyle verilen aradan sonra hak ettiğimiz pozisyonda olmadığımızın farkındayım. Ben de kişisel olarak bunun ciddi üzüntüsünü yaşıyorum ve sorumluluğunu üstleniyorum." 

Ömer Bayram: Ciddi üzüntüsü yaşıyorum

Ömer, spor yorumcularının üslubuyla ilgili duyduğu rahatsızlığı vurgulayarak, "Ancak bu durum, bazı spor yorumcularının eleştiri ve hakaret arasındaki ince ve hassas çizgiyi aşmasını gerektirmiyor. Televizyon ekranlarında, gazete köşelerinde veya sosyal medya hesaplarında yorum yapan kişilerin, yorum yaptıkları insanların da gururu ve birer ailesi olduğunu unutmadan hareket etmelerini rica ediyorum." şeklinde görüş belirtti. 

Sarı-kırmızılı futbolcu, en zor günlerinde dahi kendisine sürekli destek olup sevgilerini hissettiren Galatasaray taraftarına teşekkür ederek açıklamasını tamamladı.

Florin Andone'nin Brighton Formasıyla Attığı En İyi Goller

    Ünal Karaman: "Çok özel bir üç puan oldu"
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Sergen Yalçın'den Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül açıklaması!
      Son dakika | Sergen Yalçın'den Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül açıklaması!
    2. Tyler Boyd: "Sergen Hoca'ya doğru tercih yaptığını göstermek istiyorum"
      Tyler Boyd: "Sergen Hoca'ya doğru tercih yaptığını göstermek istiyorum"
    3. Victor Ruiz: "Ligi 3. sırada bitirmek istiyoruz"
      Victor Ruiz: "Ligi 3. sırada bitirmek istiyoruz"
    4. Sergen Yalçın'ın dövmesi olay oldu! 'Ben bir efsaneyim'
      Sergen Yalçın'ın dövmesi olay oldu! 'Ben bir efsaneyim'
    5. UEFA kararını açıkladı! Başakşehir...
      UEFA kararını açıkladı! Başakşehir...



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Son dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı! Atiba ise...

    Son dakika | Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Gökhan Gönül sakatlandı! Atiba ise...

    Gaziantep FK - Konyaspor: 3-1

    Gaziantep FK - Konyaspor: 3-1

    Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması!

    Sergen Yalçın'dan Rıdvan Yılmaz açıklaması!

    Son dakika | PFDK, Feghouli'ye 2 maç ceza verdi!

    Son dakika | PFDK, Feghouli'ye 2 maç ceza verdi!

    Sıradaki Haber