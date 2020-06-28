Ömer Bayram: "Pes etmeyeceğiz, her maç bizim için bir final"

Süper Lig'de Başakşehir ile 1-1 berabere kalan Galatasaray'da Ömer Bayram açıklamalarda bulundu.

"Sakatlarımız var, oynayan oynamayan herkes elinden geleni yaptı. Maça da iyi başladık. Beklenmedik anda gol yedik ama yine de direncimizi gösterdik. Zor bir karşılaşmaydı, elimizden geleni yaptık, üzgünüz."

"Pes etmeyeceğiz, her maç bizim için bir final. Tüm maçlarımızı kazanıp rakiplerin kaybını bekleyeceğiz. Sonuna kadar inanıp devam edeceğiz."