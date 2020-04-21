Ömer Bayram: "Tıpkı komedyenin boş salonda olması gibi"

ONUR DİNÇER

Galatasaraylı Ömer Bayram, Hollanda’nın Algemeen Dagblad gazetesine bir röportaj verdi. Korona sürecine ilişkin görüşlerinin yanında dünya meselelerine de değinen futbolcu, bu sezonki çıkışını da anlattı.

Ömer’in sözlerinden satır başları şöyle:



- “Hocamız Fatih Terim’in koronaya yakalanması beni uyandırdı ve gerçeğin farkına varmamı sağladı. Çok şükür ki, ailemden kimse koronaya yakalanmadı. Ama anne-babam için endişelendim.

-Dürüst olmak gerekirse bu sene artık futbol olmayacağını düşünüyorum. Ağustosta ya da eylülde de bunun mümkün olacağını zannetmiyorum.

- Tıpkı bir komedyenin şakalarını boş bir salona yapması gibi, seyircisiz futbolun da bir anlamı yok, heyecanı yok. Seyircisiz futbol, futbol değil...

-Telefonda birkaç tuşa basarak, ne istiyorsam eve sipariş edebiliyorum. Bunu yapamayan bir çok insan var. O yüzden biz futbolcular bazı şeyleri unutmamalı, duyarlı olmalıyız.

- İşsiz kalmışsanız, kiranızı ödeyemiyor, yiyecek bir şey bulamıyorsanız ne yapacaksınız? Benim imkanım var, o yüzden zor zamanlar geçiren insanlara yardımcı olmak istiyorum. Bunun görevim olduğunu düşünüyorum.

- Şu an için futboldan çok daha önemli şeyler var. Bütün bir ekonomi çöküyor, işletmeleri batmaktan nasıl kurtaracaksınız? Biz insanları eğlendiren bir iş yapıyoruz. Bu yüzden de bence en son düşünülecek şeylerden biri futboldur.

- Galatasaray’daki ikinci yılımda artık kendimi bir kuş gibi özgür hissettim. Dersime çalışmış, hem mental hem de fizik olarak daha güçlü bir hale gelmiştim. Bu sezon sadece Galatasaray’da değil, kariyerimin en iyi sezonu oldu.

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