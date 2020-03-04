Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGalatasaray Haberleri Ömer Bayram'dan Galatasaray'a 30 milyon TL
04.03.2020 - 10:01 | | Fanatik

Ömer Bayram'dan Galatasaray'a 30 milyon TL

Performansıyla Galatasaray'ın çıkışında büyük rol oynayan milli futbolcu Ömer Bayram 400 bin euroluk ücretinin yaklaşık 11 katının kulübün kasasına girmesini sağladı.

Ömer Bayram'dan Galatasaray'a 30 milyon TL

Galatasaray'da geçen sezon sol bekteki performansı nedeniyle gönderilmesi dahi gündeme gelen Ömer Bayram, bu sezonun flaş ismi oldu... Teknik direktör Fatih Terim’in orta saha ve sol kanatta oynattığı futbolcu Süper Lig’de 10 golün pasını verirken asist krallığında zirveye yükseldi. Başarılı oyuncu bu sezon 10’u ligde, 1’i Şampiyonlar Ligi’nde ve 2 tanesi de Ziraat Türkiye Kupası’nda olmak üzere toplam 13 asiste imza attı.

Takımına 26 puan getirdi

Galatasaray, Ömer Bayram’ın ligde 10 asist ve 1 gollük katkı sağladığı 10 maçta toplam 8 galibiyet ve 2 beraberlik aldı. Bu maçlarda elde edilen 26 puan ile Galatasaray 24 milyon 881 bin 695 bin TL başarı primini kasasına koydu. Ayrıca Galatasaray’ın bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde Club Brugge ile 1-1 berabere kaldığı maçta Adem’in golünde de asisti yapan Ömer, 900 bin Euro’luk puan gelirinin de önemli mimarlarından oldu.

Donk'a asistler Ömer'den 

Galatasaray'da, Ryan Donk 3 gol atarken asistleri kendisi gibi Hollanda doğumlu olan yakın arkadaşı Ömer yaptı.

Ömer Bayramdan Galatasaraya 30 milyon TL

Victor Wanyama, Montreal Impact'e transfer oldu!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sergen Yalçın, Jacob Andona için onay verdi

Sergen Yalçın, Jacob Andona için onay verdi

Cristiano Ronaldo annesinin son durumu hakkında konuştu: Şu an stabil

Cristiano Ronaldo annesinin son durumu hakkında konuştu: Şu an stabil

Filip Novak, Fenerbahçe'nin kabusu oldu

Filip Novak, Fenerbahçe'nin kabusu oldu

Hakan Canan Can: Transfer taksitlerini ödeyemiyoruz

Hakan Canan Can: Transfer taksitlerini ödeyemiyoruz

Sıradaki Haber