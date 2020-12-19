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HaberlerGöztepe Haberleri Ömer Erdoğan: Daha farklı kazanabilirdik
19.12.2020 - 16:42 | | İZMİR (AA) -

Ömer Erdoğan: Daha farklı kazanabilirdik

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Göztepe galibiyeti sonrası "İkinci yarıda oyunun kontrolü bizim elimizdeydi, daha farklı da kazanabilirdik" açıklamasını yaptı.

Ömer Erdoğan: Daha farklı kazanabilirdik
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Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan da önemli bir deplasmanda ligin düzenli oyun oynayan ekiplerinden Göztepe'ye karşı güzel bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Yoğun bir maç programlarının olduğunu kaydeden Erdoğan, "İkinci yarıda oyunun kontrolü bizim elimizdeydi, daha farklı da kazanabilirdik. Oyuncularımı kutluyorum." dedi.

Erdoğan, galibiyeti annesi vefat eden kulübün onursal başkanı Lütfü Savaş'a armağan ettiklerini belirterek, "Hakemin maçı iyi yönettiğini düşünüyorum." diye konuştu.

Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, "Çabamız bugün burada puan almaya yetmedi." dedi. Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, ilk 20 dakikada iyi bir oyun ortaya koyduklarını, daha sonra rakiplerinin müsabakaya ortak olduğunu söyledi.

İkinci yarıya iyi başlamalarına rağmen penaltı golüyle geriye düştüklerini aktaran Parlatan, şunları kaydetti: "Sekizinci penaltı oldu bu sezon. Bu çok ciddi bir akım. Bu penaltılar belimizi büküyor. Oyuncularımızın modu düştü. Oyunsal olarak iyi iş yapamadık. Maçın sonlarına doğru pozisyonlar bulmaya çalıştık. Çabamız bugün burada puan almaya yetmedi."

Parlatan, 22 Aralık Salı günü Galatasaray ile oynayacakları maça hazırlanacaklarını belirterek, "Her puan önemli. Bu maçı arkamızda bırakıp o müsabakaya hazırlanacağız." diye konuştu.

Ömer Erdoğan: Daha farklı kazanabilirdik

Emre Mor'dan harika gol

 

 

 

 

Parlatan: Ağlayacak durumumuz yok, Salı günü Galatasaray'la oynayacağız
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