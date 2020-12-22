Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHatayspor Haberleri Ömer Erdoğan: Futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk
22.12.2020 - 19:53 |

Ömer Erdoğan: Futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan beraberliğe üzülecekleri bir maçta mağlup olduklarını, ama oyuncularının sahada her şeyi denemesine rağmen golün eksik kaldığını söyledi.

ABONE OL

Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında karşılaştığı Trabzonspor’a 1-0 mağlup olan A.Hatayspor'da Teknik Direktör Ömer Erdoğan, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük, başkanlık görevinde bulunan tek isim olarak tarihe geçen Özkan Sümer için başsağlığı dilediğini belirterek, “Öncelikle Türk futbolunun ve Trabzonspor’un hocası Özkan Sümer’in vefat haberini aldık bugün. Allah rahmet eylesin, sevenlerinin ve Trabzonspor camiasına başsağlığı diliyorum. Sezonun belki en iyi futbolunu oynayan bir Hatayspor vardı bugün. İlk dakikadan doksan dakikaya kadar baskılı oynayan topu kazandıktan sonra kenarlardan, merkezden hücum yapmaya çalışan Hatayspor vardı, bir tek golümüz eksikti. Bugün bir kez daha futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk. Beraberliğe üzüleceğimiz bir maçta mağlup olduk. Ama oyuncularım saha da her şeyi denediler, bir tek golümüz eksikti. Çalışacağız, kendimizi geliştirmeye devam edeceğiz, biz böyle oynadığımız sürece belki 10 maçtan birini mağlup oluruz, bugün buna denk geldi. Trabzonspor’un karşımızda özellikle ilk 10 dakika bizim önde yaptığımız baskıdan sonra 80 dakika topu arkadan öne şişirip pozisyon bulmaya çalıştı. Hücum varyasyonuyla kalemize gelmediler. Duran toptan gol yememiz çok üzücü, bunun çalışmasını yapmış analizlerde göstermiştik. Ama futbol, bir saniyelik konsantrasyon eksikliği maalesef pahalıya mal oluyor, ona da çalışıp düzeltmeye çalışacağız” dedi.

Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu’nun minimum 9 kişi ile maçların oynanabileceği kararı ile ilgili olarak ise, “Federasyonun vermek istediği mesaj her türlü maçları oynatacağız. Tamamen buna yönelik verilen bir karar. İkinci yarı çok yoğun geçecek, zaman daralıyor. Maçları çok erteleme fırsatı da olmayacak. Sayı da arttırdılar, transfer döneminde takımlar sayısını arttırıp bu duruma düşmemek için bizde dahil hamleler yapacak” dedi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
CANLI | Galatasaray - Göztepe
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Deniz Türüç'ten Fenerbahçe maçı öncesi flaş transfer açıklaması!

Ömer Erdoğan: Futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk

    Ömer Erdoğan: “Futbolun adaletli olmadığını yaşamış olduk”
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Merve'den dünya gençler rekoru!
      Merve'den dünya gençler rekoru!
    2. Avcı açıkladı! G.Saray maçı...
      Avcı açıkladı! G.Saray maçı...
    3. Terim yokluğunda takımın başında Şahin!
      Terim yokluğunda takımın başında Şahin!
    4. Ömer Erdoğan'dan flaş sözler: Futbolun adaleti...
      Ömer Erdoğan'dan flaş sözler: Futbolun adaleti...
    5. Beşiktaş'tan 'hükmen yenilgi' açıklaması
      Beşiktaş'tan 'hükmen yenilgi' açıklaması



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Galatasaray - Göztepe: 3-1

    Galatasaray - Göztepe: 3-1

    Son Dakika | PFDK kararları açıklandı

    Son Dakika | PFDK kararları açıklandı

    Eski FIFA Başkanı Blatter hakkında suç duyurusu

    Eski FIFA Başkanı Blatter hakkında suç duyurusu

    Tokyo Olimpiyatları'na 900 milyon dolar daha harcanacak

    Tokyo Olimpiyatları'na 900 milyon dolar daha harcanacak

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet