Ã–mer ErdoÄŸan ikinci yarÄ±dan umutlu!

AtakaÅŸ Hatayspor, SÃ¼per Lig'in 22. haftasÄ±nda 30 Ocak Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda oynayacaÄŸÄ± Medipol BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±nÄ±n hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Antakya AtatÃ¼rk StadÄ±'nda teknik direktÃ¶r Ã–mer ErdoÄŸan yÃ¶netiminde gerÃ§ekleÅŸtirilen antrenman, Ä±sÄ±nma hareketleriyle baÅŸladÄ±.Â

Ä°dmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma, taktik ve pas Ã§alÄ±ÅŸmasÄ± yaptÄ±.Â

Teknik direktÃ¶r ErdoÄŸan, antrenmanda gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, ilk yarÄ±da takÄ±mÄ±nÄ±n gÃ¶sterdiÄŸi performansÄ± deÄŸerlendirdi.Â

ErdoÄŸan, ilk yarÄ±da her hafta Ã¼zerine koyan ve saha iÃ§erisinde doÄŸrularÄ± yapan bir takÄ±m izlettirdiklerini ve bunu ikinci yarÄ±da da devam ettireceklerini belirtti.Â

"Ligin ikinci yarÄ±sÄ± herkes iÃ§in zor geÃ§ecek"Â

Ligin ikinci yarÄ±sÄ±nÄ±n daha Ã§ekiÅŸmeli ve zor geÃ§eceÄŸini ifade eden ErdoÄŸan, ÅŸunlarÄ± kaydetti:Â

"Fazla ara vermeden ikinci yarÄ±nÄ±n baÅŸlamasÄ±nÄ±n hem avantajlarÄ± hem de dezavantajlarÄ± var. GÃ¶nÃ¼l ister ki bu yoÄŸun maÃ§ trafiÄŸinde oyuncularÄ±mÄ±zÄ± biraz dinlendirelim ama bu durum her takÄ±m iÃ§in aynÄ±. Ä°nÅŸallah ilk yarÄ±daki performansÄ±mÄ±zÄ± ikinci yarÄ±da artÄ±rÄ±rÄ±z. Hedefimiz deÄŸiÅŸmedi. Ligde kalacak puanlarÄ± henÃ¼z toplamadÄ±k. Ã–nce biz ligde kalabileceÄŸimiz puanlarÄ± toplayalÄ±m ondan sonra Ã¶nÃ¼mÃ¼zde farklÄ± hedefler oluÅŸabilirse onlarÄ± da kovalarÄ±z. Åžu an aÃ§Ä±kÃ§asÄ± Ã¶nce yerimizi saÄŸlamlaÅŸtÄ±rmamÄ±z lazÄ±m. Ã‡oÄŸu takÄ±mlar transfer yaptÄ±, gÃ¼Ã§lendi, artÄ±k daha tedbirli, dikkatli olacaklar. Ligin ikinci yarÄ±sÄ± herkes iÃ§in zor geÃ§ecek."

Cumartesi gÃ¼nÃ¼ deplasmanda geÃ§en sezonun ÅŸampiyonu Medipol BaÅŸakÅŸehir ile karÅŸÄ±laÅŸacaklarÄ±nÄ± hatÄ±rlatan ErdoÄŸan, BaÅŸakÅŸehir'in iyi ve geniÅŸ bir kadroya sahip olduÄŸunu bundan dolayÄ± dikkatli olmalarÄ± gerektiÄŸini belirterek, "Kesinlikle oraya giderek iyi futbol oynamaya, galip gelmeye Ã§alÄ±ÅŸacaÄŸÄ±z. Sezona nasÄ±l BaÅŸakÅŸehir galibiyetiyle baÅŸladÄ±ysak orada da tekrarÄ±nÄ± yapabileceÄŸimize inanÄ±yorum." diye konuÅŸtu.

TakÄ±m kaptanÄ± Mesut Ã‡aytemel de ligin ilk yarÄ±sÄ±nda taraftarlarÄ± mutlu ettiklerini dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼klerini sÃ¶yledi.

Keyifli, gÃ¼zel ve baÅŸarÄ±lÄ± bir ilk yarÄ± geÃ§irdiklerini anlatan Mesut, "AÃ§Ä±kÃ§asÄ± puan olarak beklentilerin Ã¼stÃ¼nde bitirdiÄŸimizi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum. Ä°kinci yarÄ±ya ara vermeden BaÅŸakÅŸehir maÃ§Ä±yla baÅŸlayacaÄŸÄ±z. Tek amacÄ±mÄ±z var, ilk yarÄ±da gÃ¶sterdiÄŸimiz performansÄ± ligin ikinci yarsÄ±nda da gÃ¶stermek." dedi.

Mesut Ã‡aytemel, takÄ±mda moral ve motivasyonun yÃ¼ksek olduÄŸunun altÄ±nÄ± Ã§izerek, hafta sonu Medipol BaÅŸakÅŸehir deplasmanÄ±ndan gÃ¼zel bir sonuÃ§la dÃ¶nmek istediklerini sÃ¶zlerine ekledi.