Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerHatayspor Haberleri Ömer Erdoğan: Süper Lig’e renk katacağız
14.09.2020 - 23:26 | | İHA

Ömer Erdoğan: Süper Lig’e renk katacağız

Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, ligin ilk maçında Başakşehir gibi bir takımı mağlup ettikleri için çok mutlu olduklarını belirterek, "Süper Lig’e renk katacağız" dedi.

Ömer Erdoğan: Süper Lig’e renk katacağız
ABONE OL

Süper Lig’in yeni takımlardan Hatayspor, ligin ilk haftasında Gaziantep Kalyon Stadı’nda son şampiyon Başakşehir’i konuk etti. Zorlu karşılaşmayı 2-0 kazanan Hatayspor’da teknik direktör Ömer Erdoğan, maç sonu açıklamalarda bulundu.

Lige çok zor bir maçla giriş yaptıklarını ve tarihlerindeki ilk Süper Lig maçında galibiyet aldıklarını vurgulayan Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, "Öncelikle camiamızı ilk Süper Lig maçındaki galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Oyuncu kardeşlerimi verdikleri mücadeleden ve sahadaki duruşlarından dolayı tebrik ediyorum. İlk on birde başlayan, sonradan oyuna giren ve kulübede oturan herkes bir ve beraber oldu. Sahada inanılmaz güzel bir mücadele verdik. Maçın genelinde Başakşehir topa daha çok sahip olsa da bir pozisyon dışında rakibimize çok net pozisyon vermedik. Maç hazırlandığımız gibi geçti. İkinci yarıda da rakibi karşılayıp kontra ataklarla gol aradık. Bunda da başarılı olduk. Bundan sonraki süreçte de daha çok çalışıp, hatalarımızdan ders çıkarıp daha iyi olmaya ve Süper Lig’e renk katmaya çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Fenerbahçe'de flaş ayrılık! Antrenmana çıkmadı, yeni takımı...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Olay Hasan Ali Kaldırım yorumu: Düşünmek bile istemiyorum! Okan Buruk...

Ömer Erdoğan: Süper Lig’e renk katacağız

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu

    Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Ömer Erdoğan: Süper Lig’e renk katacağız
      Ömer Erdoğan: Süper Lig’e renk katacağız
    2. Okan Buruk: İlk hafta da olsa mağlubiyet üzücü
      Okan Buruk: İlk hafta da olsa mağlubiyet üzücü
    3. Süper Lig'de 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 2. hafta (fikstürü) maç programı
      Süper Lig'de 1. hafta puan durumu ve maç sonuçları! - Süper Lig 2. hafta (fikstürü) maç programı
    4. Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0
      Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0
    5. Balıkesirspor: 3 - Giresunspor: 1
      Balıkesirspor: 3 - Giresunspor: 1



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

    Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

    Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

    Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı

    Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

    Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı

    Kasımpaşa, Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti

    Kasımpaşa, Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti

    Sıradaki Haber