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14.02.2021 - 20:54 |

Ömer Erdoğan: "Takımım karakter gösterdi"

Aytemiz Alanyaspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, maçta oyuncularının inanılmaz bir mücadele verdiğini söyledi.

Ömer Erdoğan: "Takımım karakter gösterdi"
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Süper Lig'in 25. haftasında Aytemiz Alanyaspor ile sahasında 0-0 berabere kalan Atakaş Hatayspor'un teknik direktörü Ömer Erdoğan, maçta oyuncularının inanılmaz bir mücadele verdiğini söyledi.

Erdoğan, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, ilk yarı oyuncularının kırmızı kart görene kadar maçın kontrolünün kendilerinde olduğunu belirtti. 

Rakibe baskı yaparak pas yollarını kapattıklarını ve kazandıkları toplarla hücum yapamaya çalıştıklarını ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu: 

"Bunda da zaman zaman başarılı olduk. Bir tek üçüncü bölgede sonlandırmada şanssızdık. İlk yarı rakibe iki tane duran top dışında pozisyon vermedik. Tabi kırmızı kartı gördükten sonra ister istemez ikinci yarı bazı sistemde değişiklik yaptık. Aabid'i sağ beke aldık. İkinci yarı gerçekten takımın karakter gösterdi. Saha içerisinde inanılmaz bir yardımlaşma, koşu temposu, mücadele verdi. Oyuncularıma teşekkür ediyorum. İnşallah Erzurum maçına iyi hazırlanırsak oradan da iyi bir sonuçla ayrılmak istiyoruz." 

Ömer Erdoğan: Takımım karakter gösterdi

"Maçı bitirecek pozisyonlar bulduk, gol yapamadık"

Aytemiz Alanyaspor Teknik Sorumlusu Semih Tokatlı da sözlerine Hatayspor’u tebrik ederek başladı. 

Hatayspor’un ligin ofansif oyun oynayan en iyi takımlardan birisi olduğunu vurgulayan Tokatlı, formda bir forvetinin olduğunu aktardı. 

Hatayspor’un kendi sahasında oynadığı karşılaşmalarda rakiplerini zor duruma düşüren bir takım olduğunu, hiçbir maçta da bu kadar baskı yemediğinin altını çizen Tokatlı, “Buradan bir puanla çıktık. Maçı bitirecek pozisyonlar bulduk, gol yapamadık.” dedi. 

Tokatlı, oyuncularını oynadığı futbol için kutladığını da sözlerine ekledi.

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