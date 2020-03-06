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HaberlerFenerbahçe Haberleri Ömer Faruk Beyaz’a dünya devleri talip
06.03.2020 - 12:28 | | İHA

Ömer Faruk Beyaz’a dünya devleri talip

Dünyanın önde gelen kulüplerinin takibinde olan ve sözleşmesi önümüzdeki yıl bitecek Fenerbahçe’nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz’ın da Merih Demiral gibi elden kaçabileceği spor dünyasında çok sık konuşuluyor.

Ömer Faruk Beyaz’a dünya devleri talip

Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzaladıktan sonra çok fazla süre alamayan Ömer Faruk Beyaz’ın sözleşmesi 2021 yılının haziran ayından sonra erecek. Ailesinin Almanya’ya taşınacak olması ve görev alamamasından dolayı mutsuz olduğu ifade edilen Beyaz’a dünyanın önde gelen kulüpleri menajerler aracılığı ile teklif yaptı.

Geleceğin yıldızı olarak görülen Ömer Faruk Beyaz’a Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Stuttgart, Bayern Münih gibi Alman futbolunun önde gelen kulüplerinin yanı sıra Inter, Barcelona, Real Madrid, Juventus’un da genç futbolcu için irtibata geçtiği konuşulanlar arasında. Tüm bu tekliflere rağmen Ömer Faruk Beyaz’ın çevresine Fenerbahçe’yi çok sevdiği ve para kazandırmadan gitmek istemediğini söylediği öğrenildi.

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İkinci Merih vakası olabilir

Sarı-lacivertli formayı giyemediği için mutsuz oluğu belirtilen Ömer Faruk'un daha önce kulüp altyapısında yetişen ve Juventus’a transfer olan Merih Demiral gibi olabileceği yorumları yapılmaya başlandı.

Ömer Faruk Beyaz’a dünya devleri talip

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