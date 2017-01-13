Ömer Korkmaz: "İkinci yarı için hedefimiz 30 puan"

Ligin 17. haftasında yarın Galatasaray ile yapacakları maçı AA muhabirine değerlendiren Korkmaz, Antalya'da kısa süreli bir kamp gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Korkmaz, iç sahada daha önce Galatasaray ile yaptıkları maçlarda talihsizlikler yaşadıklarını vurgulayarak şöyle konuştu:

"Umarım şanssızlığımızı kırarız. Bir galibiyet bizi çok mutlu edecek. En azından, ilk yarıya oranla hem fiziksel hem mental olarak güçlü bir takımız. Galatasaray galibiyeti bizi, moral ve motivasyon olarak ikinci yarıya bir adım önde başlatacak. Bu heyecanla belki üst sıralara doğru tırmanırız. Geçen yıl ligin ikinci yarısında istisnai bir durumla 40 puan topladık. Çok ekstra galibiyetler aldık. Bu yıl ikinci yarı için hedefimiz 30 puan. Toplamda ligi 55 puan civarında bitirmek istiyoruz. Avrupa Ligi'ne ön eleme de olsa katılmayı hedefliyoruz. Tüm camiamızın böyle bir beklentisi var. Umarım bu düşüncede bir lig geçiririz."

"Hedefimiz mevcut oyuncularımızla daha iyi şartlarda çalışmak"

Son zamanlarda kamuoyunda "Aykut Kocaman transfer istemiyor", "Yönetim, Aykut Kocaman istemediği için transfer yapmıyor" veya "Aykut Kocaman istiyor yönetim almıyor" yönünde söylemlerin olduğuna dikkati çeken Korkmaz, bunların gerçeği yansıtmadığını ifade etti.

Kulübün ihtiyaç duyduğu oyuncuyu transfer edecek gücünün olduğunu anlatan Korkmaz, şunları söyledi:

"Hocamız bizden neyi talep etse bunu gerçekleştirmek için elimizden geleni yaparız. Başkanımız, hocamız ve yönetim biriz. Kulübümüzün menfaatleri için takımımıza katkı sağlayacak oyuncuları birlikte karar verip birlikte takıma kazandırmak için uğraşan insanlarız. Bizden önce takımımızda nasıl transfer yapılıyordu bilmiyorum. Şimdi kulübün ödeyebileceği rakamlar seviyesinde transferler yapılıyor. Özellikle son 2 yıldır ileride diğer kulüplerden teklif gelebilecek oyuncular alındı. Bundan sonrası için transferde yapmak istediğimiz şeyler bu. Çok büyük paralar harcayarak kulübü yeniden borca sokmak derdinde değiliz. Öncelikle hedefimiz mevcut oyuncularımızla daha iyi şartlarda çalışmak. Ödemelerini daha düzgün gerçekleştirip bu çatı altında onlara daha konforlu yaşam sunmak istiyoruz. Taraftarlarımız bizi affetsin ama sürekli yıldız transfer beklentisi oluyor. Onların da olacağı zamanlar gelecektir ama bugünkü şartlarda değil. Kulüp kendini en güçlü hissettiği anda bu işleri de yapacaktır. Kimsenin endişesi olmasın."

"Kulübümüzün düzgün giden bir transfer politikası var"

Kulübün transfer politikasını değerlendiren Korkmaz, önceliklerinin takımın iskeletini korumak olduğunu dile getirdi.

Korkmaz, takımın ihtiyacına uygun transferleri gerçekleştirdiklerine işaret ederek şöyle devam etti:

"Kulübümüzün düzgün giden bir transfer politikası var. Şu ana kadar Moryke Fofana'yı kadromuza kattık. Kendisine 1,5 yıl önce de talip olmuştuk ama bugüne nasip oldu. Her şeyini takip ederek karar verdiğimiz bir oyuncu. Oynayacağı bölgede eksiklik hissetmiştik. Umarım yanılmayız ve takıma katkı sağlar. Şu anda 'yeni bir oyuncu alacağız' ya da 'almayacağız' diye bir şey diyemiyoruz. Hocamızla konuşacağız. Duruma göre bakacağız."

"Gönlümüz kupada final oynamak istiyor"

Korkmaz, Ziraat Türkiye Kupası'nda da ilerlemek istediklerini belirterek, "Kupada takım sayısı azaldıkça daha zor maçlarla karşılaşıyoruz. Gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz. Bu yıl gönlümüz kupada final oynamayı istiyor. Umarım bir final oynarız. Geçen yıl taraftarımıza UEFA Avrupa Ligi heyecanı yaşattık. İnşallah bu yıl da Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanını yaşatırız." ifadelerini kullandı.