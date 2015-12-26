Ömer Şişmanoğlu: Beşiktaş'a gol atarsam...

Torku Konyaspor'un forvet oyuncusu Ömer Şişmanoğlu, teknik direktörleri Aykut Kocaman'ın kendisine, ligin ikinci yarısında çok daha başarılı olacağına inandığını söylediğini aktardı.

Ömer Şişmanoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör Aykut Kocaman'ın kendisine olan güvenini aktardığını dile getirerek, "Aykut hoca bana, 'ikinci devre patlama yapacaksın' diyor. İnşallah hocamı haksız çıkarmam. Güzel bir ikinci yarı geçirmek istiyorum" dedi.

Torku Konyaspor'a Beşiktaş'tan geldiğini hatırlatan Şişmanoğlu, "Süper Lig'de tecrübem de var. Performansımın düşüklüğüne bahane bulmak istemiyorum. İlk devre benim için kötü geçti. Belki de hayatımın en kötü ilk yarısını geçirdim. İnşallah ikinci devre bunu düzelteceğim. Güzel bir ikinci yarı geçirmek istiyorum. Konyaspor'a ve seyircimize mahcup olmamak için daha çok çalışacağım" ifadelerini kullandı.

Torku Konyaspor'da forma giymekten duyduğu memnuniyeti vurgulayan Ömer, yeşil-beyazlı ekibe transfer olduğu ilk günlerde bazı arkadaşlarının Aykut Kocaman ile ilgili söylediklerine değinerek, "Bana, 'Aykut Kocaman'a dikkat et' dediler. Neden öyle söylediler anlamadım. Aykut hocayla tanıştıktan sonra arkadaşlarımın düşündüğü gibi olumsuz şeylerin olmadığını gördüm. Göründüğü gibi sert değil, çok tatlı ve mütevazı. Ayrıca çok zeki. Her şeyi 2-3 adım önden düşünüyor" diye konuştu.

"Beşiktaş'a gol atarsam, içimden sevineceğim"

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda eski takımı Beşiktaş ile oynayacakları maçla ilgili değerlendirmede bulunan Şişmanoğlu, "Beşiktaş maçı benim için özel olacak. Şu anda Torku Konyaspor'un futbolcusuyum. Beşiktaş maçında takımım için elimden geleni yapacağım. Şans gelirse gol atmak istiyorum. Maçı kazanırsak, çok mutlu olacağım. Eğer gol atarsam, Beşiktaş'a saygım olduğu için, içimden sevineceğim" değerlendirmesinde bulundu.

akım olarak iyi durumda olduklarını ve çok çalıştıklarını anlatan Ömer Şişmanoğlu, "Takımımız şu anda iyi performans sergiliyor. Ligde 26 puanımız var. Az gol yiyip, az gol atıyoruz ama önemli olan 3 puanı alabilmek. İlk devre iyi puan topladık. İnşallah Beşiktaş maçını da kazanıp, puanımızı 29'a çıkarırız" diyerek sözlerini tamamladı.