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HaberlerAlmanya Bundesliga Haberleri Ömer Toprak Dortmund yolunda
11.08.2016 - 18:06 |

Ömer Toprak Dortmund yolunda

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen ve son dönemde adı Borussia Dortmund Kulübü ile anılan Ömer Toprak, transfer döneminin son tarihi olan 31 Ağustos'u işaret ederek, "Leverkusen'de kalıp kalmayacağım henüz kesinleşmedi, ay sonuna daha zaman var, yeni gelişmeler olabilir" dedi.

Ömer Toprak Dortmund yolunda
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Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen'de forma giyen ve son dönemde adı Borussia Dortmund Kulübü ile anılan Ömer Toprak, transfer döneminin son tarihi olan 31 Ağustos'u işaret ederek, "Leverkusen'de kalıp kalmayacağım henüz kesinleşmedi, ay sonuna daha zaman var, yeni gelişmeler olabilir" dedi.

Bir süre önce Borussia Dortmund'un transfer gündeminde yer alan milli oyuncu Ömer Toprak, bugün kendi tesislerinde yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Bayer Leverkusen ile antrenmana çıktı. Antrenman sonrası DHA ekibini karşısında bulan ve 'kameraya konuşmam' diyen Ömer Toprak, transfer durumu ile ilgili soru karşısında, "Leverkusen'de kalıp kalmayacağım henüz kesinleşmedi, ay sonuna daha zaman var, yeni gelişmeler olabilir" yanıtını verdi.

'Dortmund dışında başka kulüpler de olabilir mi?' sorusu üzerine ise tecrübeli oyuncu, "Belli olmaz, ay sonuna daha çok var" ifadelerini kullandı.

Ömer Toprak'ın, transfer düşüncelerini aktarırken, "Belli olmaz, ay sonuna daha çok var" derken, 'takımda kalacağım' ifadesini kullanmaması dikkat çekti.

YENİ SAÇ STİLİ

Saçının bir bölümünü boyamasıyla da dikkat çeken Ömer Toprak, yeni saç stili ile ilgili olarak da, "Değişiklik, yenilik olsun diye yaptım" dedi.

Öte yandan Bayer Leverkusen'in bugünkü antrenmanında diğer milli oyuncumuz Hakan Çalhanoglu ve Leverkusen'in bir süre önce transfer ettiği kaleci Ramazan Özcan da yer aldı.

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