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07.10.2016 - 10:07 |

Ömer Toprak hüsranı

Fatih Terim’in 758 gün sonra Milli Takım’a aldığı gurbetçi oyuncu, savunmada yaptığı hatalarla saç baş yoldurdu.

Ömer Toprak hüsranı
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En son 9 Eylül 2014'te oynanan ve 3-0 kaybedilen İzlanda maçında ay-yıldızlı formayı giyen Ömer Toprak'ın 758 günlük hasreti dün sona erdi. Ancak Leverkusen'de bu sezon 17 ile en fazla atak uzaklaştıran savunmacı olan Ömer'in performansı memnun etmedi.

Tecrübeli stoper, Ukrayna'nın ilk golünde Kravets'i gereksiz yere düşürerek penaltıya sebebiyet verirken, ikinci golde ise ağır kalarak Kravets'i yakalayamadı. Kaçan 2 puanda başrolde yer aldı.

YİNE GELMEMİŞ!

Sosyal medyada Ömer Toprak'a tepki yağdı:

Ömer Toprak yine gelmemiş Milli Takıma.

Penaltı yaptırma ve adam kaçırma; made in Ömer Toprak.

Ömer bir daha Milli Takım forması filan giymesin.

Ömer Toprak, Umut Bulut'un defanstaki hali gibi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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