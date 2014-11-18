Ömer Toprak: Konuşursam...

Bundesliga ekiplerinden Bayer Leverkusen, 22 Kasım'da Hannover 96 ile yapacağı karşılaşma öncesinde basına ve taraftara açık antrenman yaptı.

Bayer Leverkusen'in maçlarını oynadığı Bayarena Stadı'nın arkasındaki sahada yapılan antrenmana, milli futbolcular Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu'nun da aralarında olduğu futbolcular katıldı.

Antrenman sonrası gazetecilere açıklama yapan Ömer Toprak, hafta sonunda Hannover 96 ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, "Zorlu bir mücadele olacak. Tayfun Hoca'nın futbol anlayışını beğeniyorum. Kazanmak için her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Tayfun Korkut ile bir dönem milli takımda birlikte çalıştıklarını dile getiren Toprak, Almanya'da da Korkut ile iletişiminin devam ettiğini kaydetti.

"KONUŞURSAM TAM KONUŞACAĞIM"

Bir gazetecinin milli takıma çağrılmaması ve buna ilişkin öne sürülen iddialarla ilgili konuşup, konuşmayacağını sorması üzerine Toprak, "Bir gün konuşursam tam konuşacağım" dedi.

Öte yandan, antrenman yapılan sahanın kenarında toplanan Türkler, Ömer Toprak ve Hakan Çalhanoğlu ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

(Goal.com)



