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07.10.2016 - 02:30 |

Ömer Toprak şaşırttı

Bayer Leverkusen’de top koşturan Ömer Toprak, yaklaşık 2 yıl sonra A Milli Takım formasıyla maça çıktı.

Ömer Toprak şaşırttı
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Leverkusen’de top koşturan Ömer Toprak yaklaşık 2 yıl sonra A Milli Takım formasıyla maça çıktı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim son olarak 9 Eylül 2014’te 3-0 kaybettiğimiz İzlanda deplasmanında görev yapan tecrübeli stopere ilk 11’de forma verdi.

Ömer ilk yarıdaki performansıyla herkesi şaşırttı. İlk golde penaltıya yol açan ay-yıldızlı oyuncumuz, Ukrayna’nın ikinci golünde de adamını kaçırdı. İlk yarıda Hakan Balta, ikinci devre Mehmet Topal’la defansın ortasında görev yapan Ömer ikinci 45’te başarılıydı.

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