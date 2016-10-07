07.10.2016 - 02:30 |
Ömer Toprak şaşırttı
Bayer Leverkusen’de top koşturan Ömer Toprak, yaklaşık 2 yıl sonra A Milli Takım formasıyla maça çıktı.
Leverkusen’de top koşturan Ömer Toprak yaklaşık 2 yıl sonra A Milli Takım formasıyla maça çıktı. Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim son olarak 9 Eylül 2014’te 3-0 kaybettiğimiz İzlanda deplasmanında görev yapan tecrübeli stopere ilk 11’de forma verdi.
Ömer ilk yarıdaki performansıyla herkesi şaşırttı. İlk golde penaltıya yol açan ay-yıldızlı oyuncumuz, Ukrayna’nın ikinci golünde de adamını kaçırdı. İlk yarıda Hakan Balta, ikinci devre Mehmet Topal’la defansın ortasında görev yapan Ömer ikinci 45’te başarılıydı.