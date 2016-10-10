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10.10.2016 - 02:30 |

Ömer Toprak üzdü

Yaklaşık 2 yıl sonra milli formaya geri dönen Ömer Toprak, hatalarıyla hayal kırıklığı yarattı.

Ömer Toprak üzdü
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İzlanda - Türkiye: 2-0
İzlanda - Türkiye: 2-0
İzlanda - Türkiye: 2-0
İzlanda - Türkiye: 2-0Haberin Tüm Fotoğrafları

Yaklaşık 2 yıl sonra milli formaya geri dönen Ömer Toprak, hatalarıyla hayal kırıklığı yarattı. Son olarak Eylül 2014’te yine İzlanda deplasmanında oynayan Ömer, dönüşünde beklemediği bir performans gösterdi.

İlk olarak 2-2’lik Ukrayna maçında bir penaltıya sebebiyet veren 26 yaşındaki stoper, İzlanda karşısında da hatalarıyla dikkat çekti. Rakibin birinci golünde üstüne gelen şut sekince kaleci Volkan Babacan kontrpiyede kaldı.

İkinci golde ise rakibin savunmanın arkasına kaçmasına engel olamayan Ömer, 90 dakika genelinde de yaptığı basit hatalarla hem şaşırttı hem de tepki topladı.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
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