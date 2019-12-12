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12.12.2019 - 21:31 | | AA

Onazi, 1 yıl sonra

Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra formasına kavuştu.

Onazi, 1 yıl sonra
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UEFA Avrupa Ligi C Grubu son maçında deplasmanda İsviçre'nin Basel takımına konuk olan Trabzonspor, fazla forma şansı bulamayan ve genç oyunculardan kurulu bir kadro ile sahaya çıktı.

Onazi, 1 yıl sonra

Trabzonspor'da geçen sezon 23 Aralık 2018 tarihinde, ligin 17. haftasında Çaykur Rizespor ile yapılan maçta sakatlanan Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi, yaklaşık 1 yıl aradan sonra formasına kavuştu. 

Aşil tendonundan ameliyat geçiren Nijeryalı oyuncu, sakatlığının ardından ilk kez bu sezon görev alarak 354 gün sonra forma giydi.

 

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