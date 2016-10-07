MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Kupası Haberleri "Onu durdurmak çok zor"
07.10.2016 - 00:26 | | KONYA (AA)

"Onu durdurmak çok zor"

Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, Türkiye maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"Onu durdurmak çok zor"
ABONE OL
Türkiye-Ukrayna maçından kareler
Türkiye-Ukrayna maçından kareler
Türkiye-Ukrayna maçından kareler
Türkiye-Ukrayna maçından karelerHaberin Tüm Fotoğrafları

Ukrayna Teknik Direktörü Andriy Shevchenko, 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda Türkiye ile 2-2 berabere kaldığı maçta, sonucun 2-0 kalmasını dilediğini ancak öyle olmadığını söyledi.

Shevchenko, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maçta dörtlü savunma sistemiyle oynadıklarını ifade etti.

"Emre Mor'u durdurmak çok zor"

Bazen savunmada aksaklıklar yaşadıklarını belirten Shevchenko, "İkinci yarı başında oyunda savunmamızda yorgunluklar vardı. Türkiye de çok iyi hücum oynadı. Buna dayanmamız gerekiyordu. Son 10 dakikaya kadar her şey bizim istediğimiz gibi gidiyordu. Sonucun 2-0 olmasını dilerdim ama öyle olmadı. Türkiye kanatlardan üstünlük elde etti. Bizim oyuncularda ise yorgunluk hissedildi." diye konuştu.

Bir basın mensubunun "Emre Mor'u nasıl buluyorsunuz, durdurmakta zorlandınız mı?" sorusuna Shevchenko, "Emre Mor çok hızlı ve yetenekli bir oyuncu. Onu durdurmak çok zor. Emre'yi durdurmak için savunmamız elinden geleni yaptı." cevabını verdi.

    Rıza Çalımbay hakem hatalarından dert yandı...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Jeroen Zoet Kimdir? Hollandalı Jeroen Zoet kaç yaşında?
    2. Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
      Transfer Haberleri | Lisandro Semedo kimdir? Kaç Yaşında?
    3. Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
      Transfer Haberleri | Axel Tuanzebe Kimdir?
    4. Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Florinel Coman kimdir? Romen oyuncu kaç yaşında?
    5. Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?
      Transfer Haberleri | Choupo-Moting Kimdir? Kamerunlu oyuncu kaç yaşında?



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Kwadwo Asamoah kimdir? Ganalı oyuncu kaç yaşında?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    Transfer Haberleri | Salomon Kalou Kimdir?

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    TFF ile Kulüpler Birliği Vakfının toplantısı sona erdi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    İtalya’da Miha Zajc analizi

    Sıradaki Haber