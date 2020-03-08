Onyekuru "Bu karar benim garibime gidiyor"

Süper Lig'de Galatasaray, Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kalırken maç sonu Onyekuru açıklamalarda bulundu.

"Bu karar benim garibime gidiyor"

"Çok fazla bu tip konulara girmek istemiyorum ama rakip takımın oyuncusu faul yoktu derken, hakemin VAR'dan penaltı diye bir karar vermesi, benim garibime gidiyor. Kendileri bile faul yok derken, böyle karar çıkması enteresan."

"Derbide yüzde 100'ümüzü vereceğiz, zor geçecektir. Kendi sahamızda, kendi taraftarımız önünde galibiyet almak istiyoruz."