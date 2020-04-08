Onyekuru: Çok uğraştım

Galatasaray’ın Monaco’dan kiraladığı Henry Onyekuru, İngiliz basınına konuştu.

Sarı-kırmızılı futbolcu, “Galatasaray’a gelmek için çok uğraştım, burada başarılı olmak için çok uğraştım. Sıtma nedeniyle 5 gün hastanede yattım. Tedaviyle birlikte biraz kilo kaybetmeye, formunu da kaybetmeye başlıyorsun. Sürekli spor salonundaydım. Günde 2 idman yaptım. Bunların hepsinin tekrar dönmek için yaptım. Umarım Galatasaray’da daha büyük işler yaparım” dedi.