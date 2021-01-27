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27.01.2021 - 07:00 |

Onyekuru, Galatasaray'dan başka yerde yapamıyor!

Onyekuru, Galatasaray’a Cim-Bom da ona iyi geliyor. Üçüncü kez Florya’nın yolunu tutan Nijeryalı futbolcu, İngiltere ve Fransa’da bulamadığı huzuru İstanbul’da sağlıyor ve futboluyla katkı sunuyor.

Onyekuru, Galatasaray'dan başka yerde yapamıyor!
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Onur Dinçer

Galatasaray’ın eski oyuncusu Henry Onyekuru’yu yeniden kadrosuna dahil etmesi, sarı-kırmızılı camiada heyecan yarattı. Sarı-kırmızılı ekipte daha önce iki dönem kiralık olarak forma giyen ve yine aynı şekilde transfer olan 23 yaşındaki futbolcunun, önceki dönemlerdeki başarısı, takıma yeniden güç katacağı beklentisini beraberinde getirdi.

Henry Onyekuru ilk olarak 2018-19 sezonunda, Everton’da Premier Lig çalışma vizesi koşullarını yerine getirmediği için boy gösteremeyince Galatasaray’ın yolunu tutmuştu. Nijeryalı oyuncu, 14 gol ve 5 asist ile kazanılan şampiyonlukta baş rolü oynayan isimlerden bir tanesi oldu, 2 gol, 1 asistle de Türkiye Kupası zaferine katkı sundu.

Sezonun bitimiyle Everton’dan Monaco’ya 13 milyon euro bonservisle transfer olan oyuncu Fransız ekibinde beklediği forma fırsatlarını bulamadı. Sadece 8 maçta oynadığı kırmızı-beyazlı ekipte 2 gol pası verdi. Eupen ve Anderlecht’teki dönemleri daha aktif geçen oyuncu bu iki ekibin ardından ise sadece Galatasaray’da dikiş tutturabildi.

Sarı-kırmızılılarda skora yaptığı katkı kadar, Onyekuru’nun takım oyununa getirdiği iyileşme de, önceki dönemlerinde dikkat çekti. Hızı ve süratiyle adam eksiltebilen, sıfıra inerek arkadaşlarına gol pozisyonu yaratabilen kanat oyuncusunun takıma yeni bir canlılık getirmesi beklentisi oluştu.

Onyekuru, Galatasaraydan başka yerde yapamıyor

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