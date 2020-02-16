Onyekuru: "Ömer Bayram beni yönlendiriyor"

Süper Lig'in 22. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 mağlup eden Galatasaray'da Donk açıklamalarda bulundu.

"Belki daha çok gol atıp, erken rahatlamalıydık"

"Zor bir maçtı, başlangıcı zordu ama yavaş yavaş oyunun kontrolünü elimize aldık, penaltı da doğru zamanda geldi. Belki daha çok gol atıp, erken rahatlamalıydık ama bugün önemli olan 3 puanı almaktı."

"Az gol yememiz beni mutlu ediyor"

"Defansif olarak iyi sonuçlar almamız sevindirici ama bazen rakibimiz çok üzerimize gelebiliyor, gereksiz pozisyonlar veriyoruz, dikkat etmemiz gerekiyor. Az gol yememiz, defans oyuncusu olarak beni mutlu ediyor."

"Dünyanın en önemli derbilerinden birini oynayacağız, çok söyleyecek bir şey yok, hazırız."

"Fatih hocama çok teşekkür ediyorum"

Diğer sarı-kırmızılı yıldız Onyekuru ise "Fatih hocama çok teşekkür ediyorum, uzun zaman sonra 11'deydim, ona çok teşekkür ediyorum. Ömer'in performansı çok iyiydi, bu benim performansıma da yansıyor. Geçen sene birlikte oynadığım, tanıdığım bir arkadaşım. Beni yönlendiriyor, güzel bir uyumumuz var."