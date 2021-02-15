15.02.2021 - 09:25 |
Onyekuru'dan Mostafa'ya: Çayını iç, keyfine bak
Galatasaray'da oyuna girdikten sonra penaltıyı alan Onyekuru, galibiyet golünü atan Mostafa Mohamed'i sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.
Galatasaray, ara transfer döneminde gelen iki yıldızla Kasımpaşa karşısında güldü. Karşılaşma sonrası Onyekuru üç fotoğrafla, Mostafa Mohamed'le galibiyeti kutladı.
"1- Penaltıyı aldım, 2- Sahayı temizledim, 3- Seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim. Mostafa abiii, çayını iç ve keyfine bak" yazdı.
Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.