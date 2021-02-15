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HaberlerGalatasaray Haberleri Onyekuru'dan Mostafa'ya: Çayını iç, keyfine bak
15.02.2021 - 09:25 |

Onyekuru'dan Mostafa'ya: Çayını iç, keyfine bak

Galatasaray'da oyuna girdikten sonra penaltıyı alan Onyekuru, galibiyet golünü atan Mostafa Mohamed'i sosyal medyadan yaptığı paylaşımla kutladı.

Onyekuru'dan Mostafa'ya: Çayını iç, keyfine bak
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Galatasaray, ara transfer döneminde gelen iki yıldızla Kasımpaşa karşısında güldü.  Karşılaşma sonrası Onyekuru üç fotoğrafla, Mostafa Mohamed'le galibiyeti kutladı.

"1- Penaltıyı aldım, 2- Sahayı temizledim, 3- Seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim. Mostafa abiii, çayını iç ve keyfine bak" yazdı.

Paylaşım kısa sürede binlerce yorum ve beğeni aldı.

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Onyekurudan Mostafaya: Çayını iç, keyfine bak

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