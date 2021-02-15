Onyekuru'dan Mostafa'ya: Çayını iç, keyfine bak

Galatasaray, ara transfer döneminde gelen iki yıldızla Kasımpaşa karşısında güldü. Karşılaşma sonrası Onyekuru üç fotoğrafla, Mostafa Mohamed'le galibiyeti kutladı.

"1- Penaltıyı aldım, 2- Sahayı temizledim, 3- Seninle sevindim... Daha senin için ne yapabilirim. Mostafa abiii, çayını iç ve keyfine bak" yazdı.

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