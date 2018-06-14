OOO VALBUENAA!

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Deneyimli hoca, kadroya almadığı Roman Neustadter için “Teknik bir karar vermem gerekiyordu. En doğru kararı aldığımı düşünüyorum” derken, söz Valbuena’dan açıldığında, “Oooo Valbuenaa... Benim için çok özel yeri ayrı olan oyunculardan biri. Onu Dinamo Moskova’ya ben istemiştim. Umarım yollarımız tekrar kesişir” yorumunu yaptı.

Bugün başlayacak olan 2018 FIFA Dünya Kupası öncesi ev sahibi olan Rusya’nın teknik direktörü Stanislav Cherchesov, Milliyet’e konuştu.

Açılış maçında Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek olan Rusya’da; milli takım teknik direktörü ile kupayı, kadroya almadığı Fenerbahçeli Neustadter’i, eski öğrencisi Valbuena’yı ve A milli takım teknik direktörü Lucescu’yla da konuştuk. Sohbetin bir bölümüne eski Galatasaraylı kaleci Stauce de dahil oldu.

İlk olarak kupayla başladık. Tüm dünyanın gözünün bu maçta olduğunu belirtip baskı hissedip hissetmediğini sorduk;

“Daha önce üç kez futbolcu olarak kupada yer aldım. Şimdi teknik adam olarak yer alacağım. 4. kez bu deneyimi yaşamış olacağım. Bu nedenle bir baskı hissetmiyorum. Elimizden geleni yapacağız. Takımın başarılı olması en önemlisi. Bizden beklenti büyük. Bunun farkındayız...”.

Ardından sohbetin rotasını ülkemize doğru çevirdik...

Roman neden yok?

Bu sezon Fenerbahçe’nin vazgeçilmez ismi olan ve 44 maç ile en çok maç oynayan isim olan Neustadter’in kadroda yer almaması ile ilgili konuya geliyoruz. Roman’ın eski futbolcu olan babasını da tanıdığını ve kendisine saygı duyduğunu belirten deneyimli teknik adam aldığı bu karar ile ilgili “Roman iyi bir futbolcu. Futbolda bu tip durumlar var. Teknik olarak bir karar vermem gerekiyordu. Ben de kendimce en doğru kararı verdiğimi düşünüyorum” dedi.

Taktik anlayış

Cherchesov, bu konuyla ilgili fazla detay vermese de Rus gazetecilerle konuşup bu kararın perde arkasını almaya çalıştık.

Özetle şu bilgilere ulaştık. Roman Neustadter’in yerine kadroya alınan isim Semonov. Şu an Grozny forması giyen futbolcu aynı zamanda teknik adamın eski öğrencisi. Bu ismi yakından tanıyan Cherchesov, Neustadter gibi oyunu kuran ve ayaklarına hakim bir futbolcu yerine teknik kapasitesi sınırlı, sert ve çabuk bir profil çizen eski öğrencisini tercih etti. Semonov, Neustadter gibi oyunu kurma özelliği olmasa da ondan daha çabuk ve sert savunmasıyla dikkat çekiyor. Oyunu geriden başlatmak gibi bir planı olmayan Rus teknik adam, bu iki isim arasında kaldı. Oyun anlayışına daha uygun olan Semenov’da karar kıldı. Bu karar Rusya’da hâlâ tartışılıyor. Birçok kişi Neustadter’in kadroda olmaması sebebiyle deneyimli çalıştırıcıyı eleştiriyor.

Tekrar çalışırız

Ardından eski öğrencisi Valbuena ile ilgili soruya geliyoruz. Fransız futbolcunun ismini duyunca Rus teknik adam, elini kalbine götürüp “Ooooo Valbuenaa” diyor. Futbolcunun kendisi için öneminden ve yerinden bahsediyor;

“İlk olarak Spartak - Marsilya maçında bize karşı oynamıştı. Ardından Dinamo Moskova’ya transferini istedim. Benim için çok özel yeri olan oyunculardan biri. Fransız olduğu için bizim milli takımda yok. Umarım tekrar yollarımız kesişir. (Gülerek belki Fenerbahçe’de)”

Valbuena’nın bu sezon sıkıntılı bir dönem geçirdiğini ve tam olarak oynayamadığını ifade ettik. Ve kendisinden nasıl faydalandığını sorduk... “Aramızda özel bir bağ vardır. Asıl bunu ona sormalısınız” cevabını verdi.

Büyük Fatih Terim



A Milli Takımızdan bahsederken dönemin teknik direktörü Terim için “Büyük Fatih Terim” ifadesini kullanan Cherchesov, önce Terim ardından Lucescu gibi isimlerin milli takıma katkı sağlayacağını belirtti;

“Ben böyle önemli isimlere karşı mücadele etmeyi severim. Bana heyecan veriyor. Rusya’nın başında ilk maçım Türkiye’ye karşıydı. O dönem Büyük Fatih Terim vardı. Son maçım da yine ülkenize karşı oldu. Lucescu ile Terim’in takımları arasında kadro değişimi var. Bence Lucescu da Terim’den sonra takımı başarıya götürebilecek bir teknik adam...”

Ülkenizi çok seviyorum!

Rus teknik adam, Türkiye’ye olan ilgi ve sevgisinden bahsetti; “Açıkçası ülkenizi çok seviyorum. Sebebini bilmiyorum. Orada akrabalarım ve bir bağım da yok ama.. Kamplara ve tatile sürekli Türkiye’ye gidiyorum. Kendimi orada çok rahat ve mutlu hissediyorum...