Oostende - Gent: 1-0

UEFA Avrupa Ligi'nde Atiker Konyaspor'un bulunduğu H Grubu'nda yer alan Gent, Belçika Birinci Futbol Ligi'nin 7. haftasında deplasmanda Oostende'ye 1-0 mağlup oldu.

Versluys Arena'da oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da skor üretemedi. Maçın 63. dakikasında Gohi Bi Cyriac ile golü bulan ev sahibi Oostende, müsabakadan 1-0 galip ayrıldı ve Gent'e ilk mağlubiyetini yaşattı.

Ligde ilk yenilgisini alan Gent, 12 puanla 4. sırada bulunuyor. Oostende ise 13 puanla üçüncülüğe yükseldi.

UEFA Avrupa Ligi H Grubu'ndaki ilk karşılaşmasında Braga ile deplasmanda 1-1 berabere kalan Gent, ikinci maçında 29 Eylül Perşembe günü evinde Atiker Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.