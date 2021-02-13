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13.02.2021 - 17:06 | | BALIKESİR (AA) -

Orhan Çıkırıkçı: Toparlanacağız ve önümüzdeki haftalara bakacağız

TFF 1. Lig'in 21 haftasında İstanbulspor'u 2-1 yenen Royal Hastanesi Bandırmaspor Teknik Direktörü Erkan Sözeri, "Bütün oyuncularımın tamamı bu takımın parçası olduğunu gösterdiler." dedi.

Orhan Çıkırıkçı: Toparlanacağız ve önümüzdeki haftalara bakacağız
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Sözeri, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı konuşmada, kıymetli bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Son iki haftadaki karşılaşmalarda pozisyonlara girdikleri halde değerlendiremediklerini hatırlatan Sözeri, "Bu maça da iyi hazırlandık belki Akhisar ve Samsun maçı kadar pozisyona girmedik ama iki tane jeneriklik golle kazanmayı bildik." diye konuştu.

Sözeri, İstanbulspor'a karşı geriye düştükten sonra oyunu çevirebilmenin kıymetli olduğunu vurguladı.

İstanbulspor'un çok iyi ve sistemli bir takım olduğunu dile getiren Sözeri, şöyle konuştu:

"Hafta içindeki çalışmalarımızda önce oyunu tutalım ondan sonra hamlelerimizi yapalım diye düşünmüştük. Özellikle Del Valle, Rayos Serna gibi oyuncularımızı daha sonra kullanmayı düşünmüştük. Nitekim de böyle yaptık. Neticesini de verdi, bu anlamda mutluyum. Kenarda bekleyen oyuncular, yedek oyuncu tanımını asla kabul etmiyorum. Her zaman bu takımın oyuncularıdır. Bütün oyuncularımın tamamı bu takımın parçası olduğunu gösterdiler. Bu anlamda da çok mutluyum oyuncularımı da tebrik ediyorum."

Orhan Çıkırıkçı: "Toparlanacağız"

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı da iyi oynadıklarını belirtti.

Bütün oyuncularını tebrik eden Çıkırıkçı, "Bazen kader insanın kendi elinde olmuyor. Öne geçtiğimiz maçı 2-1 geride kapattık. Hakem 2. sarıdan oyuncuyu atsa 1-0 galipsiniz. Bunun bahanesi olmaz ama bazen hakemleri fazla eleştirmek istemiyoruz. Toparlanacağız ve önümüzdeki haftalara bakacağız. İnşallah iyi olur." ifadelerini kullandı.bandırm

 

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