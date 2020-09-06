Orkun Kökçü: "Milli formayı giymek gurur verici"

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, Sırbistan ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu Orkun Kökçü açıklamalarda bulundu.

"Daha iyi olabilirdim. Biraz süre lazım. Galip gelmek istiyorduk ama ne yazık ki kazanamadık. Gelecek ayda yine takımda olmak isterim. Milli formayı giymek gurur verici."

"Biraz zaman lazım. Hocam inşallah önümüzdeki ay yine beni milli takıma çağırır. Galip gelmek istiyorduk ama ne yazık ki kazanamadık."

Cengiz ve Çaglar’ın Altınordu günleri