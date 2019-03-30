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30.03.2019 - 02:30 |

Örnek hikaye

Medipol Başakşehir’le adeta hayata dönen Mert Günok, çok özel bir futbol hikayesi yazdı. Abdullah Avcı’nın da desteğiyle 30 yaşındaki kaleci zirveye çıktı.

Örnek hikaye
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Mert Günok, bu sezon yakaladığı başarıyla dikkat çekiyor.

Ligde Medipol Başakşehir’le şampiyonluğa koşan, A Milli Takım’da da EURO 2020 yolunda birinci kaleciliğe seçilen Mert, azimli bir başarı hikayesi yazdı. Herkese örnek olabilecek bir yükselişe geçen 30 yaşındaki eldiven, kariyerinde adeta sabrının meyvelerini topluyor.

Tecrübeli kaleci, altyapısından yetiştiği Fenerbahçe’de 2008-2015 yılları arasında Volkan Demirel’in arkasında kaldı. O dönemlerde zaman zaman milli takıma seçilse de bir türlü birinci adam olamayan Mert, 2015-16 sezonunda Bursaspor’a transfer olsa da yine yedek kalmaya devam etti.

İlk dönemlerde 11’de başlayan başarılı eldiven, bireysel hatalarının etkisiyle yedeğe çekildi. Harun Tekin’in yedeği olarak kalan Mert Günok, buna karşın yılmadı ve geçen sezon Başakşehir’e geçti.

Yedek bekledi

Burada da ilk yılında Volkan Babacan’ı bekleyen Mert Günok, bu sezon başında bulduğu şansı iyi değerlendirdi. Deneyimli isim, 28 resmi maçta sadece 14 gol yedi. Ligde de 26 maçta 13 gol yiyen Mert, Avrupa liglerinin de en başarılı kalecisi oldu.

Mert’in bu başarısında Abdullah Avcı’nın etkisi önemli oldu. Mert’i genç milli takımlardan beri tanıyan Avcı, 2012’de A Milli Takım’da iken de Mert’e sık sık şans verdi. Neredeyse 14 yıldır Mert’i tanıyan tecrübeli teknik adam bu başarıda katkısıyla öne çıktı.

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