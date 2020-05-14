Örnek kulüp Trabzonspor!

Her ne kadar adı “Borsa İstanbul” olsa da, halka açık şirketler sıralamasındaki “spor” kategorisine baktığımızda Trabzonspor, İstanbul’un üç büyüklerini (Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş) geride bıraktı.

1 Haziran 2019-29 Şubat 2020 arasındaki 9 aylık süreci raporlayan 4 kulübün Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda yer alan verilerine bakıldığında bordo-mavililer, kârlılıkta ve şeffaflıkta (Verdiği bilgilerin çeşitliliği yönünden) diğerlerinin oldukça önüne geçti.

Geçen yıl açıkladığı 254 milyon liralık hasılatı, 358 milyon liraya çıkaran Karadeniz ekibi, buna karşılık satış maliyetinde sadece 4 milyonluk bir artış yaşadı.

Üstelik, Trabzonspor, geçen yıla göre naklen yayınlardan 10 milyon lira daha eksik aldı. Ancak futbolcu satış gelirlerinde 30 milyon liralık bir artı yakaladı. Reklam ve sponsorlukta da yaklaşık 17 milyon liralık bir fazlalık görülürken, en büyük faydayı da UEFA Avrupa Ligi gelirlerinde gördü. Daha önce 0 (sıfır) olan bu rakam, 55 milyon 186 bin 603 liraya çıktı.

Trabzonspor’un 132 milyon liralık faaliyet kârını götüren ise finansman giderleri oldu. 131 milyon lirayı bu şekilde harcayan bordo-mavililerin finansman geliri ise 22 milyon lira olarak gerçekleşti. Karadenizliler, 1 Haziran’daki 66 milyon liralık zarardan, 9 ayda 23 milyon 228 bin liralık kâra ulaştı.

Diğer bir ironi de, 29 Şubat itibariyle kulübün kasasındaki 355 TL... Bankada 549 bin 19 lira vadeli mevduatta parası bulunan Trabzonspor’un finansal borç toplamının da 883 milyon lira olduğu açıklandı. Bankalardan % 10,5 - % 15,56 aralığında bir faiz kullandığını da açıklayan Karadeniz ekibi, 28 milyon 332 bin liralık faktoring kredilerinde de faiz oranının %8-21 aralığında olduğunu gösterdi.

Gittikçe borca batan takım

Özellikle Şampiyonlar Ligi’nden uzak kalması sonrasında mali anlamda büyük ivme kaybeden Beşiktaş’ın finansal verilerine bakıldığında iyi şeyler söylemek güç...

Geçen yıl aynı döneme göre 40 milyon liralık bir zarar artışı gören Beşiktaş’ta 9 aylık sürecin faturası, 246 milyon 175 bin 201 lira zarar...

Sadece kâr-zarar hesabında değil, hasılatta da geriye giden bir Kartal var. 28 Şubat 2019’da 526 milyon 526 bin liralık bir hasılatı bulunan siyah-beyazlılardan 411 milyon 999 bin 333 liraya gerileyen bir Beşiktaş’a...

Üstelik finansal açıdan da oldukça güç durumdalar. 88 milyon liralık bir finansman gelirine rağmen, 222 milyon liralık bir gider bulunuyor.

9 ay önce 1 milyar 202 milyon liralık finansman borcu bulunan Beşiktaş, bu süreçte toplam borcu neredeyse üçte bir artırdı ve 1 milyar 600 milyon liraya ulaştı. 29 Şubat verilerine göre TL borçları yüzde 17,3 faiz ortalamasıyla yapılandırılırken, euroda ise bu rakam yüzde 9,5...

Fenerbahçe... Evet ama yetmez

Yapılandırma anlaşması yapmamış tek kulüp olan Fenerbahçe, geçen yıl aynı dönemdeki 104 milyon 144 bin lira olan zararını, bu 9 aylık süreçte 38 milyon 891 bin liraya düşürdü. Bu, kağıt üzerinde çok iyi bir gidişat gibi görülse de, sarı-lacivertliler açısından sadece önemli bir adım...

456 milyon liralık hasılat elde edip, 479 milyon liralık maliyetle eksiye düşen Fener, finansman gelirinde üç kulübü de geride bıraktı. 218 milyon 296 bin liralık finansman gideri bulunan Fenerbahçe, 183 milyon 421 bin liralık geliriyle bir başarıya imza attı.

Toplam finansal borcunu 1 milyar 955 milyon 99 bin 739 lira olarak açıklayan Fenerbahçe, “Bilanço sonrası yaşanan olaylar” bölümüne ise şu notu düştü:

“Grup’un, finansal borçların yeniden yapılandırılması çerçevesinde 2020 yılının Şubat ayında başlayan görüşme ve işlemler sonucu Türk Lirası’na çevrilen yabancı para kredileri 62,7 milyon ABD Dolarına ve 108,2 milyon Avro’ya ulaşmış olup; finansal borçlarındaki açık döviz pozisyonu 58 milyon ABD Doları’na gerilemiştir.”

En çok kazanan en çok harcayan

726 milyon 407 bin liralık hasılat yapan da Galatasaray, 609 milyon 330 bin lira harcayan da... Evet, 3 milyon 998 bin liralık bir kâr gerçekleştirdiler ama geçen yılın aynı dönemine baktığımızda bu; 76 milyon 74 bin lira idi. Yani geçen bir yıllık süreç, sarı-kırmızılılardan oldukça fazla şey alıp götürdü.

Finansman gideri 194 milyon lira olan bir kulüp; yine finansmandan 120 milyon 689 bin lira gelir elde ediyor. Finansal olarak gideri geçen sezonla§ aynı ama geliri yaklaşık 35 milyon lira artmış bir Galatasaray görüyoruz.

1 milyar 327 milyon 975 bin liralık bir finansal borca sahip olduğunu açıklayan G.Saray, bunun açılımını da şöyle anlattı:

30 Aralık 2019 tarihinde tamamlanması ile birlikte yürürlüğe giren kredi yapılandırma anlaşması ile 28.830.685 Avro, 6.628.953 ABD Doları ve 598.377.871 TL kredi yapılandırılarak Türk Lirası’na çevrilmiş ve vadeleri 5 yıl olacak şekilde uzatılmıştır. Ayrıca yapılandırma kapsamında 7.437.177 Avro’luk kredinin vadesi de 5 yıl olacak şekilde uzatılmıştır.

İki bankadan alınan Türk Lirası kredilerin faiz oranlarını 13,00-25,17 ve TÜFE+5 olarak gösteren Cim-Bom, 7 milyon 437 bin euro kredinin ise yüzde 9.5 faiz ile alındığını finansal raporlarında dile getirdi.

29 Şubat tarihindeki rapordan görünen diğer bir olay da, başkan Mustafa Cengiz ile 2. başkan Abdurrahim Albayrak’ın ortak olan 175 milyon 516 bin liralık kefaletinin ortadan kalkması... Bununla birlikte yapılandırma anlaşması, başkan Cengiz’e ayrı bir sorumluluk yükledi.

Cim-Bom’un bu 9 aylık süreçteki en büyük geliri, 202 milyon lira ile Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi gelirleri oldu. Sponsorluk, isim hakkı ve reklam gelirleri de 109 milyon liradan 131 milyon liraya çıktı. Ancak sarı-kırmızılılar, harcamalarını gelirleri gibi detaylandırmadı.





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