Ortada kriz!

Transfer yasağı nedeniyle kadrosunda alternatif sağlayamayan bordo-mavililer, forma giyemeyecek oyuncularını arayacak. Tecrübeli teknik adamın Sosa ile Onazi’nin yokluğunda Kamil Ahmet ve Yusuf Yazıcı ile orta sahayı kurması bekleniyor.

Trabzonspor, Süper Lig’de ikinci yarının açılış haftasında bugün konuk edeceği lider Medipol Başakşehir’i yenerek hem çıkışını sürdürmek, hem de zirve ile aradaki puan farkını 3’e indirmeyi hedefliyor.

Transfer yasağı nedeniyle devre arası kadrosuna takviye yapamayan bordo-mavililerde, en büyük eksiklik orta sahada yaşanıyor. Onazi’nin sakatlığı nedeniyle sezonu kapatması, Sosa’nın ise henüz iyileşmemesi nedeniyle teknik direktör Ünal Karaman bu mevkide yeni alternatif arayışına girdi. İki yıldızın yokluğunda Türkiye Kupası’nda bu mevkide sağ bek Kamil Ahmet ile birlikte Batuhan’ı oynatan tecrübeli çalıştırıcının, Başakşehir karşılaşmasında Kamil Ahmet’in partneri olarak Yusuf Yazıcı’yı seçmesi bekleniyor. Ayrıca ülkelerinin milli takımında yer alan Amiri ile Hosseini de bu maçın kadrosunda yer almayacak.

22. mücadele

Öte yandan Trabzonspor ile Medipol Başakşehir, ligde 22. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 21 karşılaşmada Trabzonspor’un 9, Medipol Başakşehir’in 6 galibiyeti bulunuyor. 6 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Karadeniz ekibi bu maçlarda 34 gol atarken, kalesinde 22 gol gördü.

Taktik çalışma

Trabzonspor dün öğle saatlerinde yaptığı çalışma ile Medipol Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamladı ve kampa girdi. Teknik direktör Ünal Karaman gözetiminde gerçekleştirilen idman ısınma hareketlerinin ardından düz koşu ile başladı. Bordo-mavili futbolcular daha sonra pas çalışmasının ardından taktik ağırlıklı çift kale maç oynadı.

Kadro değişiyor



Medipol Başakşehir’de Abdullah Avcı, Bajic’in yokluğunda forvet hattında Adebayor’a şans verecek. Visca’dan sonra 4 golle takımının en skorer oyuncusu olan Bosna Hersekli forvet yerine tecrübeli teknik adam ilk yarının son maçlarında fazla tercih etmediği Adebayor ile gol arayacak. Avcı’nın en önemli kozu ise her müsabakadaki gibi Visca olacak.

Avcı ve öğrencileri, zirve yarışında en önemli rakiplerden biri olarak gördükleri Trabzonspor’u deplasmanda yenerek hem ikinci yarıya galibiyetle başlamak, hem de puan farkını korumak istiyor. Turuncu-lacivertliler zorlu maçın hazırlıklarını da dün yaptığı çalışma ile tamamladı. 3. İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadı’nın yanındaki sahada teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi. Futbolcuların 5’e 2 oynayarak sürdürdükleri idmanı, reaksiyon çalışmalarıyla tamamladığı aktarıldı.