Osasuna - Atletico Madrid maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

Salgın arası dönüşünü Real Sociedad deplasmanında aldığı 1 puanla yapan Osasuna, rakibine Şampiyonlar Ligi bileti yolunda ufak bir çelme taktı ve kendini de iyice ligin orta sıralarında takılan, amaçsız bir takım haline soktu. Elbette matematiksel olarak ligden düşebilmeleri mümkün ancak 11. sırada ve düşme potasıyla aralarındaki 10 puan farkla oldukça rahat konumdalar... Sociedad deplasmanında cezası nedeniyle oynamayan Ruben Garcia ilk 11'e geri dönecek. Penaltıdan takımın tek golünü atan Adrian Lopez de Marc Cardona ile birlikte hücumun en ilerisinde görev yapacak. Sezonu kapatan Chimy Avila ile hasta olan Rober Ibanez maç kadrosuna alınmadı. Arjantinli stoper Facundo Roncaglia ise yedekte bekleyecek.

Atletico Madrid ise salgın dönüşünü zor bir maçla, Athletic Bilbao ile yapmıştı... İlk yarıda 1-0 geriye düşüp hemen karşılık verdiler ancak 1 puanla da yetinmek zorunda kaldılar. "İlk 3" hatta "ilk 4" için kalan haftalarda daha fazla puan kaybı yapmamaları lazım! Sağ bek Sime Vrsaljko sakat, Bilbao karşısında Kieran Trippier başladı - Santiago Arias bitirdi. TD Diego Simeone bu bölgeyi biraz deniyor gibi... Bir başka denemeyi de Marcos Llorente üzerinde uyguluyor... Ön libero olan Llorente, Liverpool karşısında biraz daha merkeze yakın oynayıp 2 gol bulunca, Bilbao karşısında da onu merkeze, hatta hücuma daha yakın izledik. Sarı kart cezası sona eren Joao Felix'in ilk 11'deki yerini geri alması bekleniyor. Sezon başında 126 milyon euroya transfer edilen Portekizli genç yetenek, zaman zaman sakatlıklarla boğuştuğu sezonda 28 resmi maçta forma giyebilmiş ve sadece 9 gole katkı (6 gol - 3 asist) yapabilmişti.

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Atletico Madrid'in ligde, deplasmanda oynadığı son 14 maçın 12'si "2.5 ALT" bitti.

- İki takım arasındaki son 8 maçın sadece 1'ini Osasuna kazanabildi. (7 mağlubiyet)

- Osasuna'nın evinde oynadığı son 5 lig maçının 4'ü "KG YOK" bitti, bu 4 maçın sadece 1'ini kaybettiler.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu La Liga mücadelesini kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Atletico Madrid kazanır" oldu! %72'lik kesim, Şampiyonlar Ligi bileti için mutlaka kazanmak zorunda olan Madrid ekibine güveniyor. %5'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve karşılaşmada en az 3 gol bekliyor.

ALİ NACİ KÜÇÜK’ÜN YORUMU

Bilbao deplasmanında 2 puan bırakan Atletico Madrid performans olarak vites arttırmak zorunda…

Yoksa Şampiyonlar Ligi bileti kaçacak ve uzun yıllar sonra bu arenanın en başarılı ekiplerinden birini Devler Ligi’nde izleyemeyeceğiz.

Şu anda ligde 46 puan ile 6.sırada olan Atletico Madrid, Şampiyonlar Ligi hedefi adına ne yapar eder bu deplasmandan galibiyete ayrılır.